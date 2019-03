Sánchez ataca al número 2 del PP por sus declaraciones: "Ser Suárez no se hereda"

Pedro Sánchez no ha perdido la ocasión de comentar las palabras sobre el aborto de Adolfo Suárez Illana en su primer mitin del fin de semana. El presidente del Gobierno ha calificado de "barbaridades" las palabras del número dos por Madrid del PP, y ha asegurado que ha llegado a la conclusión de que, tras oírle, tiene claro que "ser Suárez no se hereda".

Sánchez participa en un acto en Almería junto al ministro de Cultura y cabeza de lista por la provincia al Congreso, José Guirao, el secretario de Memoria Histórica del PSOE y cabeza de lista por la al Senado, Fernando Martínez, y otros dirigentes municipales del partido.

El líder del PSOE ha opinado que en España hay "una derecha predemocrática" y "otra que viene de la prehistoria", con "fichajes", como el del hijo del expresidente Adolfo Suárez, que hablan de "neandertales" y de recortar derechos a las mujeres (aunque horas después rectificó). "Que hablen de neandertales que nosotros hablaremos del futuro de España", ha sostenido Sánchez, quien ha advertido que "la ultraderecha" está "radicalizando el discurso" del PP y de Ciudadanos.

Suárez Illana dijo esta semana en una entrevista con Onda Cero, entre otras cuestiones que han generado un alud de críticas, que "hay que ayudar a las mujeres que tienen que decidir entre ser madres de un niño vivo o un niño muerto" y que los neandertales también usaban el aborto, "lo que pasa es que esperaban a que naciera y entonces le cortaban la cabeza", sentenció.

A Sánchez le preocupa "menos" lo que representa en sí la "ultraderecha", sino "su influencia" -ha lamentado-, en la estrategia, discurso y proyecto político de los citados partidos, que radicalizan su discurso a medida que se acercan los comicios del 28-A. Por ello, ha apelado a la movilización del voto socialista en las elecciones generales porque lo que se decide es "el tipo de sociedad que queremos", una inclusiva y tolerante, ha dicho, u otra en la que la que se retrotraigan y se pongan en cuestión derechos y libertades consagrados hace 40 años.

Ha criticado que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, haya puesto "un cordón sanitario" para no pactar con el PSOE, un partido "constitucionalista", ha recordado, avalado con 140 años de historia y que ha aprobado leyes históricas en materia de avances sociales. Se ha preguntado Sánchez "qué clase de democracia es la que quiere Rivera", si una "excluyente" en la que solo se entienda con los partidos que piensan como el o una diversa en la que las distintas fuerzas políticas dialoguen y pacten sobre educación, empleo, servicios sociales, sanidad o pensiones.

Ha ironizado el jefe del Ejecutivo que cuando a Rivera le preguntan en una entrevista sobre cualquier cuestión de actualidad como el medio ambiente, responda: "No, pero Pedro Sánchez". "¡A este hombre yo no sé qué le he hecho! Cuando le pregunten por mi se va a quedar bloqueado", ha exclamado.

También se ha dirigido al líder del PP, Pablo Casado, para reprocharle que lance constantemente el mensaje de que el PSOE no es un partido constitucionalista, mientras considera que "si lo es" otro que representa a la "ultraderecha", en alusión a Vox, y con el que tiene un pacto de gobierno en Andalucía. De las declaraciones de Casado en las que vincula el aborto con las pensiones, Sánchez ha expresado que cuando oye este tipo de afirmaciones de una persona de 40 años de edad le parece "antiguo" y ha contrapuesto a ciudadanos con 70 u 80 años que tienen "una concepción de la vida y la sociedad" con ideas contemporáneas.

Además, a Sánchez le da la sensación que Casado, por las ideas que manifiesta, quiere "expulsar" a la mujer de la política, cuando la realidad, ha augurado, es que al líder 'popular' le echarán las mujeres, que representan a más del 50% de la población. Por lo tanto, Casado "pierde seguro", ha concluido Sánchez en el mitin almeriense.