Sánchez evita mencionar a Podemos durante la primera hora de discurso

El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se dirigió este mediodía durante una hora a los representantes de las diferentes fuerzas con representación parlamentaria para ganarse su confianza de cara a la investidura sin mencionar en ningún momento a Unidas Podemos, en teoría su socio preferente.

Pasados 60 minutos de su discurso de investidura, Sánchez no se ha dirigido a Unidas Podemos ni a su líder, Pablo Iglesias, partido con el que sigue negociando con vistas a lograr su apoyo, previsiblemente en la votación que tendrá lugar el jueves, donde podrá hacerse con la Presidencia del Gobierno si recaba más votos a favor que en contra.

El líder socialista comenzó el debate pidiendo al Partido Popular y a Ciudadanos que faciliten su investidura, ya que “sin Gobierno no hay oposición”. No obstante, no les mencionó explícitamente y se limitó a reclamar a “los dos partidos de la bancada conservadora” que actúen con responsabilidad.

Sánchez hizo un diagnóstico de los grandes retos que en su opinión debe afrontar España, haciendo especial hincapié en mejorar en materia de empleo y pensiones, la revolución tecnológica, la emergencia climática, la justicia social, la lucha por la igualdad real y fortalecer el papel de España en Europa y el resto del mundo.

El jefe del Ejecutivo en funciones y líder del PSOE solo hizo un pequeño guiño a Unidas Podemos cuando habló de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, al recordar que salió adelante gracias al apoyo “de otras fuerzas parlamentarias”.

Esta misma mañana, antes de que comenzase el debate de investidura, Podemos denunció que el PSOE no ha dado “ningún paso” hacia el acuerdo, porque se niega a “compartir ni un solo ministerio”, sólo ofrece “responsabilidades simbólicas” y pone “más excusas” una vez que Iglesias renunció a ser el “escollo” para un Gobierno de coalición que señalaban los socialistas.