Sánchez salvará su decreto antiinflación tras lanzar su mensaje contra el Ibex

En el Gobierno están pletóricos después del debate del estado de la nación. "Nos ha ido fenomenal. El PP centró su discurso en ETA, sin traer ninguna propuesta económica. Se han quedado en el rinconcito, con los poderosos", apuntan. Este jueves se aprobará el proyecto de ley de Memoria Democrática, la reforma de la Ley Orgánica del Poder judicial... pero, sobre todo, el decreto contra los efectos de la guerra en Ucrania. Una medida -esta última- clave para el Ejecutivo, pues confían con ella paliar las consecuencias de una inédita subida de precios, que está lastrando la recuperación económica y, por ende, sus aspiraciones para reeditar un gobierno.

En el último decreto anticrisis, el Ejecutivo lo salvó por un inesperado apoyo de Bildu. Lo que le permitió conseguir más sies que noes (176 contra 172). Una votación muy ajustada que estuvo marcada por una noticia de The New Yorker, que informó sobre el espionaje a varios líderes independentistas vascos y catalanes por parte de España durante los años 2017 y 2020. Una realidad compleja que sufrió hace casi tres meses y que contrasta con la realidad que vive hoy. Así, el decreto antiinflación de la coalición se prepara para recibir un fuerte apoyo por parte de sus principales socios: desde ERC hasta Bildu, pasando por el PNV.

La sinergia que se observa entre los socios de la coalición confronta con la que se percibe por el lado de la derecha. De esta forma, y en relación con el decreto anticrisis, fuentes del PP aseguraron a este periódico que "ya tenemos decidido el voto, pero no lo queremos anunciar". Una decisión que todavía desconocía su socio, Foro Asturias, "votaremos lo que diga el PP, cuando lo sepamos". Mientras, en Ciudadanos, Edmundo Bal manifestaba sus dudas sobre qué iba a votar su formación. Una secretismo e incertidumbre que chocaba con la firmeza y claridad expuesta por Vox: "Votaremos no".

ERC votará sí... con una condición

Fuentes de Esquerra Republicana (ERC) aseguraron que "estamos entre la abstención y el sí. Lo decidiremos mañana por la mañana a las nueve. Estamos esperando a ver si sale como proyecto de ley para que se puedan incluir aportaciones. Este decreto sale seguro". Una condición que no parece muy exigente, teniendo en cuenta que el Gobierno ya tramitó el último decreto anticrisis a través de esta misma fórmula.

Por otro lado, desde el PNV afirman que "nuestro voto ahora mismo está entre el sí y la abstención". Aunque en el debate, el portavoz de la formación jeltzale se mostró crítico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no informarles previamente de las medidas que anuncian, la realidad empuja a que los vascos acaben dando su sí, como ya hicieron en el último decreto. El otro socio del Ejecutivo, Bildu, se mostró mucho más claro. "Lo tendremos que discutir, pero seguramente votemos a favor".

Los pequeños partidos... a favor

Una gran parte de los partidos con menor representación -integrados en el grupo plural y mixto- expresaron su apoyo al decreto de Sánchez. "Votaremos sí, sin ninguna duda", dijo el portavoz en el Congreso de Compromís, Joan Baldoví, que también confirmó los dos síes de Más País. Por otro lado, el partido Regionalista Cántabro (PRC) -a través de José María Mazón- y el PdCat, por medio de Ferran Bel, confirmaron sus votos. Un día antes, Ana Oramas, de Coalición Canarias, y María del Carmen Pita (que dejó Unidas Podemos) reconocieron su intención de aprobar el decreto. Por último, Tomas Guitarte, de Teruel Existe, esgrimía solo unos pequeños detalles para que su formación diera el definitivo sí. En total, 11 apoyos.

Los números del decreto: la mayoría absoluta en 175



El Congreso de los Diputados cuenta con 349 miembros desde que Alberto Rodríguez (de Unidas Podemos) fuera expulsado por una sentencia del Tribunal Constitucional (TC). Un nuevo número que ha situado la tradicional mayoría absoluta de 176 escaños en 175. Así, en el mejor de los escenarios (donde PNV y ERC dieran su sí), el Gobierno aprobaría su decreto antiinflación con 188 votos a favor.

Mientras que, en el escenario más pesimista (donde estos mismos partidos se abstuvieran), conseguiría sacarlo adelante con 169 apoyos. Un número que, pese a que no es mayoría absoluta, no pone en peligro el decreto porque el número de noes se quedaría a 19 del de síes. Así, si las derechas (PP, Vox, Ciudadanos, Sergio Sayas y Carlos García Adanero -ex de UPN- y Pablo Cambronero, ex de Ciudadanos) junto con la izquierda independentista catalana (Junts y la CUP) votaran todos en contra, apenas alcanzarían los 150 diputados.