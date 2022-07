El PP culpa a Sánchez de la inflación por el retraso de medidas y su guerra con UP.

"Este debate del estado de la nación debe ser el debate del estado de los ciudadanos; y hoy la población sufre una inflación del 10%". Así ha comenzado su intervención la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, durante el pleno de este martes. Un discurso donde se ha centrado en acentuar los altos números de inflación que tiene España. "El problema está en la falta de sus medidas y sus guerras internas... se avecina una tormenta económica imprevisible por sus consecuencias".

"Cuando la inflación estaba al 6%, ustedes decían que era transitorio. Sus errores de previsión y de capacidad los estamos pagando todos los españoles. Por qué Portugal tiene una inflación menor, por qué la de Francia es casi la mitad... el factor diferencial es usted y su caótico gobierno. Están más pendientes de resolver sus problemas internos. Se necesitan medidas y reformas. Mientras, sus arcas están más llenas: 15.000 millones de euros más".

Por otro lado, Gamarra ha arremetido contra el presidente por no ajustar la tarifa del IRPF. "El presidente de mi partido ha pedido deflactar el IRPF, por qué no lo hace. Si las rentas medias y bajas son más pobres, no puede subir los impuestos como si no pasara nada". Por otro lado, ha instado al Ejecutivo a reducir su gasto burocrático y rediseñar los fondos europeos.

La factura de la luz ha sido otro de los asuntos con los que Gamarra ha atacado a Sánchez. "Hoy pagamos una media de electricidad que es seis veces mas que la de 2015. Usted, Sr Sánchez, nos sale muy caro a los españoles. "¿Va a hacer algo para que los precios no se disparen más? La única excepción ibérica es que el Gobierno no ha parado de tomar decisiones equivocadas". "Su proyecto fallido ya está agotado. Solo se ha ejecutado el 7% de los fondos presupuestados para este ejercicio, con un impacto en el PIB nulo".

La portavoz del PP ha hecho mención a los PGE. "¿Qué día va a presentar su presupuesto de 2023, no haga lo mismo que hizo su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, que se fue sin aprobar el de 2012". Gamarra ha mandado un recado a Sánchez por "degradar" las instituciones. "Es la primera vez que hace este debate, lo que muestra lo anómalo del debate. Anómalo es hacer oídos sordos al Consejo de Estado, al Tribunal Constitucional. Usted ha deteriorado las instituciones, con una ministra de Justicia que ha ocupado la Fiscalía General del Estado, con un jefe del CIS que es militante socialista", sentenció.

Por último, la portavoz del PP ha asegurado que "España espera un gobierno que devuelva la esperanza y que quiera convocar a la inmensa mayoría de los españoles para mirar hacia el futuro. Esto es posible y lo pueden esperar los españoles con un ejecutivo liderado por Alberto Nuñez Feijóo". Un discurso que ha finalizado con la ovación de toda la bancada de los populares.