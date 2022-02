Sayas avisa a Esparza que no piensa entregar su acta por la reforma laboral.

El diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Congreso Sergio Sayas, que ha incumplido la decisión de su partido de apoyar la reforma laboral, ha asegurado que no atenderá la solicitud de la dirección de la formación foral y que no piensa entregar su acta del Congreso. La Ejecutiva de UPN ha reclamado a Sayas y a su compañero de filas, Carlos García Adanero, que entregasen sus actas de diputado después de haber votado en contra de la reforma laboral pese a la decisión de apoyar el decreto que había sido anunciada por su presidente, Javier Esparza, que es quien ha estado negociando con el Gobierno.

Sin embargo, en declaraciones a Europa Press, Sayas, que perdió con Esparza las elecciones internas por el liderazgo de UPN, ya adelanta que no va a entregar su acta porque él puede defender su posición ante los votantes. "A ver si Esparza puede -ha retado-, y si quiere, que haga un referéndum".

No temía sanciones

Al término del Pleno del Congreso de este jueves, Sayas explicó que tanto su compañero como él han votado en contra "cumpliendo estrictamente" los estatutos del partido y que, por tanto, no temía futuras sanciones por haberse saltado la disciplina de voto marcada por UPN. "No hemos incumplido el mandato del Comité Ejecutivo", quiso dejar claro Sayas, recalcando que la dirección del partido no les comunicó el acuerdo alcanzado y que, por tanto, harían lo que este miércoles ya tenían previsto hacer, que es votar en contra del decreto.

El regionalista navarro subrayó además que ninguno de los dos ha hablado con el presidente de UPN para comunicarles su posición, de la misma forma que Esparza, según apuntó, tampoco les había llamado a ellos. "No nos llamó, y nosotros tampoco a él", dijo.