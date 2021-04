Sortu: "El trabajo en las instituciones ha dado sus frutos" con los presos de ETA

El miembro del Consejo Nacional de Sortu Haimar Altuna ha asegurado este sábado en San Sebastián que "el trabajo y la lucha realizada en las cárceles, en las calles y en las instituciones" en favor de los presos de ETA "ha dado sus frutos". Altuna se ha referido de esta manera a los recientes acercamientos de reclusos de la banda terrorista que han tenido lugar en las últimas fechas, después de que este mismo viernes Instituciones Penitenciarias acordara el traslado de otros cinco a cárceles vascas o próximas a Euskadi, así como conceder el tercer grado a un sexto, que será conducido a la prisión de Álava.

"Hemos conseguido romper el bloqueo. Han comenzado a humanizar las situación" de los presos. "¡Qué menos!", ha dicho Altuna al término de la manifestación que su partido ha organizado este sábado en San Sebastián con motivo del "Día Internacional de los Presos Políticos", bajo el eslogan "Askatasuna" (Libertad)

Un lema que también se ha repetido a la misma hora en Bilbao, donde se ha desarrollado una marcha similar, mientras están previstos actos parecidos en Vitoria y en Pamplona.

Durante su discurso, Altuna ha advertido no obstante de que aún "no hay nada ganado" y ha asegurado que "lo conseguido hasta ahora" en favor de los presos "no es suficiente". "No podemos olvidar que les siguen aplicando a todos ellos políticas de excepción", ha recalcado, al tiempo que ha destacado la necesidad de "redoblar los esfuerzos" para que los reclusos y huidos vuelvan "a casa" puesto que, según ha indicado, "Euskal Herria debe construir su futuro en democracia, paz y libertad".

El dirigente de Sortu ha pronunciado estas palabras en la explanada de Sagüés de la capital guipuzcoana, junto a la escultura de la Paloma de la Paz, donde ha concluido la manifestación que, poco antes, pasadas las 12.00 horas, había arrancado de los jardines de Alderdi Eder.