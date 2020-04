Tezanos contrata para el CIS a una firma de sondeos con vinculaciones con el PSOE

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha contratado a una empresa de encuestas que cuenta con una amplia vinculación con el PSOE para la elaboración del último barómetro de abril que se difundió este miércoles. Según ha podido saber La Información, el organismo público dirigido por José Félix Tezanos, que se encuentra prácticamente paralizado por el estado de alarma al no poder realizar encuestas presenciales, decidió echar mano de esta firma que viene trabajando en los últimos años para el principal laboratorio de ideas de Ferraz, la Fundación Sistema, una organización que, precisamente, también preside el actual máximo responsable del CIS.

La empresa contratada por el CIS ha sido Investigación y Técnicas de Campo, Intercampo S.A., una pyme especializada en trabajos demoscópicos que cuenta con sedes en Madrid y Barcelona y que lleva trabajando con José Félix Tezanos desde hace años. Alguna fuente apunta a una colaboración que data de hace tres décadas. En concreto, esta empresa se ha encargado de realizar las encuestas que ha publicado el propio Tezanos en la revista Temas para el debate, una publicación que también dirige el presidente del CIS y que es editada por la fundación vinculada al PSOE.

"Trabajos de campo y tratamiento informático: Intercampo S.A. Supervisión, análisis y dirección: José Félix Tezanos", se puede leer, por ejemplo, en una encuesta interna de Ferraz antes de que Sánchez llegara a La Moncloa. Son numerosas las encuestas para el PSOE que han contado con los mismos protagonistas: Intercampo y Tezanos. Ambos llevan trabajando unidos desde mucho antes de que Pedro Sánchez accediera a la Secretaría General del PSOE. La Información ha podido consultar, por ejemplo, una encuesta de octubre de 2011 elaborada al alimón por Tezanos e Intercampo. Fue el sondeo previo a la victoria por mayoría absoluta de Mariano Rajoy y a la transición en Ferraz entre José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba.

Para esta contratación el CIS recurrió a un procedimiento negociado sin publicidad y "de emergencia", explica el organismo en su barómetro. Se solicitaron cuatro presupuestos a empresas especializadas, aunque no aclara cuáles, y la seleccionada fue Intercampo por ser la oferta más ventajosa, aunque no especifica la cuantía del contrato. La Información ha podido saber que el CIS no consultó a otras empresas especializadas que sí están realizando estos trabajos de campo vía telefónica desde el domicilio de los entrevistadores.

El CIS contrató a Intercentro para un trabajo de recogida de datos de nueve días. En concreto, el trabajo de campo se realizó entre el 30 de marzo, justo el día que comenzó la hibernación de la actividad económica, y el 7 de abril, el martes de Semana Santa. "Para esta encuesta telefónica -aclara el organismo público- se ha aplicado el sistema CATI con grabación y gestión automática de llamadas, escucha y monitorización del trabajo". "Todos los entrevistadores han teletrabajado desde sus casas". concluye.

El CIS destaca en su barómeto que "Intercampo S.A. es una empresa formada por un equipo de profesionales con una amplia trayectoria en la investigación de mercados y opinión pública". Y añade que se trata de una firma "miembro de Insights + Analytics España, ESOMAR con certificaciones UNE-ISO 20.252, UNE-ISO 9.001, CCI-ESOMAR Internacional". Exactamente la misma descripción que hace Intercampo en su página web. Esta empresa ha trabajado para otros partidos políticos en el pasado.

La administradora, en el comité de expertos del CIS

Las vinculaciones entre Tezanos e Intercampo no acaban aquí. El presidente del CIS puso en marcha hace un año una "Comisión de expertos para valorar los problemas actuales de las encuestas y proyecciones electorales". En ella había 27 catedráticos y expertos en demoscopia y metodologías sociológica y entre ellos, como especialista por parte de empresas demoscópicas, se encontraba Emma Cadarso, actual administradora de Intercampo, según la información del Registro Mercantil. Esto, evidentemente, no debería invalidar a la firma para que pueda trabajar para el CIS, pero sí demuestra otra vinculación.

Es la primera vez desde que Tezanos llegó a la presidencia que el CIS contrata a una empresa privada para la realización de un barómetro. La situación de confinamiento ha obligado al centro de estudios dependiente de Presidencia a echar mano de una firma especializada en entrevistas telefónicas. Y es que el CIS no tiene posibilidad de realizar este tipo de trabajo de campo ya que siempre lo realiza de forma presencial. Tezanos, eso sí, ha decidido mantener el tamaño de la muestra con 3.000 entrevistas a pesar de la paralización del país.

Fuentes del sector demoscópico critican la decisión de Tezanos de echar mano de una empresa de la órbita del PSOE para un trabajo así. Consideran que desde que llegó a la presidencia el CIS está ejerciendo de competidor del sector privado. Hay que recordar que Tezanos decidió recudir de trimestral a mensual la periodicidad del CIS y ampliar el trabajo de campo hasta las 3.000 entrevistas. Incluso con el confinamiento ha mantenido esta cifra.

La Información ha contactado con José Félix Tezanos y con Intercentro para conocer algunos detalles de este contrato firmado entre ambas partes. Ni el presidente del CIS ni la empresa han querido realizar declaraciones.