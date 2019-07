Tras la pista del dinero de la estafa de Loli: "En el banco no queda un céntimo"

"No puedo decir nada" y "No es una estafa". Estas son las dos únicas frases de Loli, la mujer detenida en Hinojos (Huelva) por una posible estafa de hasta 500.000 euros. Ella y su hija fueron arrestadas después de que una de las mujeres que donaron dinero para ayudar en la compra de un andador para Jorge, su marido, la denunciara tras cinco años de pagos. Del dinero "en el banco no queda ni un céntimo", asegura el comisario jefe de la Policía Nacional, Hermes de Dios.

En declaraciones a Antena 3 ha asegurado que cree que la totalidad de las donaciones "a las que les seguimos la pista desde la cuenta de los que denuncian hasta una a nombre de las estafadoras" ha podido ser sacado del banco y estar en efectivo "escondido en cualquier parte". También ha señalado a todos los miembros de la familia como conocedores de la estafa que habrían empezado después de aparecer en un programa de televisión de La 1, 'Entre Todos', donde acudió Loli para pedir 5.000 euros para poder comprar un andador a su marido. En una hora recibió 21.000€. Un año después, según relatan los agentes, se pusieron de nuevo en contacto con las decenas de espectadores que llamaban a Toñi Moreno para donar lo que podían en un intento de pedir más dinero.

En esta segunda ronda de llamadas ya habrían conseguido recaudar sólo 8.000 euros. Pero durante cinco años "fueron a por los que más dinero donaban" hasta llegar al punto de que una mujer de Madrid, la que denuncia, les ingresa más de 300.000 euros, llegando incluso a convencer a su hermana de que tiene que ayudar -está metió 35.000-. "La convencen con motivos siempre relacionados con desgracias familiares como la muerte de alguno, una violación, la necesidad de nuevas terapias... motivos totalmente rocambolescos", aclara el comisario. Al final ambas mujeres se dan cuenta de que "no puede darse tanta desgracia junta y deciden denunciar".

La Policía considera cierto que el padre está en silla de ruedas a consecuencia de un accidentes de motocicleta que le había provocado una parálisis cerebral. La cambió por un caballo hace años y la llevó al taller para que revisaran que todo estaba en perfecto estado. Iba sin casco y en un pinar se fue al suelo sufriendo un fuerte impacto en la cabeza. El alcalde de la localidad, Miguel ángel Curiel, habla de Loli como la mujer que lleva 20 años al lado de Jorge y la causante de su mejoría ya que la primera noticia que dieron los médicos es de que no volvería a moverse.

Pero más allá de la enfermedad los agentes del caso aseguran que el resto de las historias que empiezan a relatar a los donantes un año después de su aparición en televisión son todas mentira. "Podría considerarse una organización criminal porque son más de tres los miembros que estafan", responde. "Todos sabían lo que pasaba e incluso usan varios teléfonos suyos y cada uno de los miembros se habría hecho pasar por un juez, un médico, un abogado"... distintos personajes para darle realidad a las tramas con las que seguían supuestamente estafando. El pueblo vive conmocionado con la noticia. No pueden pasar a creérselo. El alcalde insiste en que ellos en ningún momento han cambiado sus hábitos de vida.

Tampoco pasa a creérselo Toñi Moreno, que el día que se emitió el programa se rompía en halagos hacia Loli, una mujer que cuando sucedió el accidente rompió todas las fotos que tenían juntos para empezar de cero una nueva vida. Una mujer que se casó de rosa y de corto porque acudió ante el altar embarazada. Una mujer que con 1.400 euros de pensión utilizaba 950 euros para la terapia de su marido. Una mujer que a día de hoy lo niega todo y asegura que en todo momento se trató de donaciones de forma voluntaria.