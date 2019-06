Una semana sin José Antonio Reyes: a la espera del informe definitivo ¿ahora qué?

Cuando se cumple una semana del fatídico accidente en el que perdieron la vida del futbolista José Antonio Reyes y su primo los homenajes al futbolista siguen sucediéndose. En el hospital sigue en estado grave el tercer pasajero de ese Mercedes Brabus S550 que, según la Guardia Civil y a la espera del informe definitivo, circulaba a más de 200 kilómetros por hora, doblando casi la velocidad permitida en esa carretera que les llevaba hasta Utrera. Esa mañana Reyes entrenó con su nuevo equipo, el Extremadura. Al no ser convocado se fue con su familia, que, destrozada, da las gracias a todos los que les están enviando su cariño. La velocidad, una distraccion, el reventón de una rueda, chocar con unos muros de hormigón, un incendio... todo impidió que llegaran a su destino. ¿Qué sucede ahora?

Hasta saber lo que pudo suceder dentro de ese coche, al jugador le gustaban mucho los deportivos, y más allá del dolor en el que vive la familia por la pérdida de un ser querido, en todos los accidentes existe la otra parte a la que enfrentarse, las consecuencias. Desde Legálitas el abogado penalista Nicolás Lerma aclara que al fallecer el conductor "la responsabilidad penal queda extinguida". No ocurre lo mismo con la responsabilidad civil derivada del mismo. Es a partir de aquí cuando las compañías aseguradoras tendrán que hacerse cargo de "todos los gastos de los familiares de los fallecidos y posibles víctimas, pero por la vía civil", así como de los "gastos del accidente".

Todos los días las carreteras españoles se cobran alguna víctima. En caso de no fallecer el causante del accidente la responsabilidad penal sigue viva y se le imputa un delito de homicidio imprudente cuyas penas van desde el año a los 4 años de prisión y una retirada del carné de conducir de uno a seis años. Cuando no es una imprudencia grave, el juez de instrucción decide, a criterio de la redacción del atestado, si se archiva.

El informe definitivo tiene entonces la última palabra ahora. Su muerte levantó un debate por los homenajes que recibió. Desde la DGT quisieron aclarar que se debían a su carrera profesional, no a su conducto al volante. En la misma línea el vicepresidente de Stop Accidentes, Fernando Muñoz quiso poner de manifiesto a este medio que "la velocidad mata". E insite: "lo que no podemos hacer cada uno es lo que nos da la gana cuando nos ponemos en carretera, seamos famosos o no".

Juan Manuel Calderón, que sigue ingresado en la UCI del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, confirmó que iban "muy rápido". Es el superviviente del mortal accidente. Se quemó gran parte de su cuerpo intentando sacar los cuerpos de Reyes y su primo tras el fuerte impacto. El joven de 22 años aseguraba a los Guardia Civiles que vio "el coche volar". Mientras, la mujer del futbolista, Verónica, ha querido dar las gracias a todos los que tienen gestos de reconocimiento hacia su marido: "Hacéis de esta desgracia un recuerdo imborrable", escribía hace unos días.