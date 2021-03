Un diputado grita "vete al médico" a Errejón cuando habla de la salud mental

Un diputado ha gritado en el Pleno del Congreso un "vete al médico" al portavoz de Mas País, Iñigo Errejón, cuando preguntaba al presidente, Pedro Sánchez, por la salud mental de los españoles tras la pandemia y el confinamiento. Errejón ya se ha había quejado de que su pregunta fuera acogida con alguna risa en el hemiciclo y ha recordado la importancia de los problemas de salud mental generados por la pandemia, aunque parezca no encajar en la actualidad política. Pero además de los rumores provocados en las bancadas de la derecha del hemiciclo, al final de la intervención de Errejón se ha oído incluso a un diputado gritarle "vete al médico", ante el asombro de los presentes.

Que diputados de la derecha me hayan gritado "vete al médico" por preguntar hoy al Presidente por salud mental demuestra todo lo que queda por hacer. Nunca más el estigma ni la vergüenza. pic.twitter.com/5woETcU1oQ — Íñigo Errejón (@ierrejon) March 17, 2021

Errejón ha protestado gestualmente por la frase y, de manera espontánea, buena parte de los diputados, entre ellos diversos del PP, le han aplaudido para expresarle su apoyo. El líder de Más País ha llevado al Congreso la dramática cifra de que "al día se suicidan 10 personas". Y expone que por primer vez se les ha preguntado a los españoles por su salud mental en el CIS: "Ese barómetro arroja que 6 de cada 10 españoles tiene síntomas de depresión, que 7 de cada 10 jóvenes se sienten desesperanzados por el futuro y que 10 personas al día se suicidan en España. Yo he tenido que volver a mirar el dato por si era verdad porque no se escucha porque las familias a las que lo suceden lo viven con estigma y se lo callan".

Y continúa: "Ni siquiera hay que irse tan lejos. Diazepan, Valiun, Dorazepan, Tranquimazid y Lexatin... todos sabemos de lo que hablo ¿no? Si estos medicamentos fueran para el hígado no lo sabríamos" Y reflexiona:"¿En qué momento hemos normalizado que hay que vivir medicalizados para funcionar" Recuerda a Sánchez que el 24 d febrero "le dijimos que venía una ola de salud mental y no se podían quedar solo los ciudadanos que sufren y hemos avanzado poco. Pido actualizar la estrategia de salud mental, doblar el número de psicólogos en la salud publica para que alguien te eche una mano y no sea un lujo para quien se lo puede pagar.