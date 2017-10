Vigo, acorralado por las llamas en un fin de semana de fuegos en Galicia

Vigo se encuentra acorralada por las llamas y Galicia vive un fin de semana de fuegos con un total de 80 incendios, de los que más de una treintena siguen vivos. En las últimas horas, han quedado controlados o estabilizados una decena de fuegos de más de 20 hectáreas y fueron extinguidos otros cinco, pero un total de 14 incendios superan las 20 hectáreas calcinadas en Galicia y, en concreto, dos de ellos --el que se inició en Ponteareas y el que afecta a Montederramo y Vilar de Barrio-- son grandes incendios, es decir, superan las 500 hectáreas calcinadas. El de Ponteareas afecta a 1.500 hectáreas y el de Montederramo a 600.



Los incendios están dificultando el tráfico ferroviario y ha obligado a Asturias a reclamar el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME). En concreto, el incendio que se originó en Ponteareas (Pontevedra), que afecta también a los municipios limítrofes de Redondela, Pazos de Borbén y Soutomaior, ha obligado a decretar, como medida preventiva y en la parroquia de Padróns, la situación 2 por proximidad del fuego a núcleos de población.



En la extinción de este incendio, que continúa sin controlar, han trabajado hasta el momento dos técnicos, cuatro agentes, 13 brigadas, 15 motobombas, seis palas, tres helicópteros y tres aviones. Hasta la zona se han desplazado la conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, y el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda.



Por su parte, para hacer frente a los otros dos fuegos que han obligado a decretar la situación 2 de alerta --el registrado en la parroquia de Donís, en Cervantes (Lugo), y el que tiene lugar en la de Oseira, en San Cristovo de Cea (Ourense)-- se han movilizado 12 agentes, 39 brigadas, 15 motobombas, dos palas, 13 helicópteros y dos aviones, en el primero de los casos; y un técnico, dos agentes, tres brigadas, tres motobombas, un helicóptero y un avión, en el segundo.



Además de estos fuegos, que son los que más preocupan y en los que fue preciso decretar la situación 2, en Galicia están activos y superan las 20 hectáreas de afectación los siguientes: en A Coruña, el de Boiro-Cures; en Lugo, el de Friol-Xía, Cervantes-Cereixido, Cervantes-Noceda, Paradela-Paradela, Samos-Renche, Antas de Ullas-Areas y Triacastela-Triacastela; en Ourense, Piñor-Coiras; y en Pontevedra, Gondomar-Morgadáns.

Fuegos provocados

La conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, ha asegurado este domingo, en el puesto de mando avanzado de Pazos de Borbén (Pontevedra), que los últimos incendios forestales registrados "no son fruto de la casualidad".



En concreto, la titular del departamento de Medio Rural ha hecho una llamada a la reflexión: "Esto no es porque sí. [...] Primero fueron los parques naturales y ahora fue Pontevedra, pero en cuatro focos muy importantes que abarcan cuatro ayuntamientos", ha explicado en alusión a Ponteareas, en donde comenzó el gran incendio que actualmente asola este municipio y el de Pazos de Borbén --en ambos casos está decretada la situación 2 de alerta--, así como los de Redondela y Soutomaior.



"Tal y como estaban puestos los cuatro focos era para unirse", ha indicado Ángeles Vázquez tras ser preguntada por el gran incendio que ya ha calcinado un total de 1.500 hectáreas y que afecta a los cuatro municipios mencionados anteriormente.



A este respecto, ha explicado que el fuego se inició "al lado de unas laderas", favoreciendo, ha precisado, el viento del sur que entraba. Además, ha continuado, había "muchos focos dispersos al lado de la carretera".



"Al final se acaba uniendo porque está todo muy seco y el viento está variando", ha lamentado, para luego añadir que "son muchas" las hectáreas a la que las llamas han afectado. "En unas circunstancias normales con humedad serían ocho días ardiendo: aquí, en ocho horas, sobrepasamos las 1.500 hectáreas sin duda", ha señalado.