Almeida, contra Vox por una polémica pancarta: "La violencia no tiene género"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha encarado este jueves con el portavoz de Vox en el Consistorio, Javier Ortega Smith, por haberse presentado en el minuto de silencio por la última mujer asesinada en Madrid con una pancarta que niega la violencia de género.

"Esto es una realidad dramática, la primera causa de muerte en Madrid, y me gustaría que me hubieras comunicado que venías con una pancarta", le ha reprochado a Smith, que portaba una pancarta en la que se leía 'La violencia no tiene género.

La formación de Santiago Abascal ya había criticado ayer la convocatoria del minuto de silencio porque creían que era una "campaña política".

"Condenamos todos los asesinatos pero contra las mujeres y contra cualquier ciudadano que ha sufrido una violencia en su entorno familiar o próximo. Hay una cantidad de olvidados que por culpa de las políticas ideológicas de la izquierda están siendo discriminados en nuestra sociedad. Vamos a ser la voz de olvidados", ha manifestado la edil Purificación Cabello. Y así lo han reiterado también la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio y Javier Ortega Smith.

Ante esta noticia, la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha reprochado al partido este planteamiento. Para la ministra, la violencia de género "no es un juego político", sino que es "una realidad".

Así lo ha remarcado en declaraciones los periodistas en el marco de la inauguración las 'II Jornadas de Formación en Violencia de Género'. Delgado ha hecho hincapié en que "hay mujeres muriendo" y niños que se quedan huérfanos de madres por este tipo de violencia contra la mujer. "Por favor, que no se juegue con esto", ha afirmado.

A su juicio, este fenómeno "trasciende ideologías y partidos" y "es un problema de la sociedad y de Estado". "No podemos negar la violencia de género, ni decir que es una mentira porque es inadmisible", ha defendido.

El número de mujeres asesinadas por violencia de género, a manos de sus parejas o exparejas, se ha elevado a 42 tras confirmase el último crimen machista en Madrid, donde este martes un hombre fue detenido por presuntamente matar de varias puñaladas a su mujer en presencia de sus dos hijas de corta edad. De acuerdo a datos oficiales, las asesinadas ascienden a 1.017 desde 2003, año en que comenzaron a realizarse las estadísticas oficiales.

Delgado aboga por "salir a la calle"

Delgado ha abogado por "salir a la calle" y por "hacer minutos de silencio" con el objetivo de "visibilizar" la violencia de género y el resultado de esa violencia. "Nos tenemos que manifestar con nuestra voz, y también con nuestro silencio cuando toque, contra esa violencia", ha subrayado.

La ministra ha explicado que en el marco del desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se están realizando cursos de formación para fiscales, personas de la administración de Justicia y demás operadores jurídicos.

El año pasado se celebraron 11 cursos en los que participaron uno 550 profesionales y hay previsto que entre septiembre y noviembre se convoquen otros siete cursos. "Estamos viendo unas cifras escalofriantes de víctimas y tenemos que afrontarlo para prevenir y acabar con esta violencia que es insoportable", ha remarcado la ministra.