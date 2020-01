Pin parental, recorte a agentes sociales… Vox se cobra su apoyo con compromisos

Santiago Abascal lo advirtió hace tiempo: el apoyo de ​Vox para formar gobiernos autonómicos no saldría gratis. La formación de ultraderecha ya se cobra dicho soporte en los presupuestos de Murcia y Andalucía y ha dejado su marca a través de compromisos muy claros y que no están exentos de polémica -el paso para situar sus propuestas en la acción de los gobiernos de forma que éstas sean aplicadas-. De las "100 medidas para la España Viva" incluidas en su programa electoral, el partido liderado por Abascal ha colocado ya alrededor de un 10% en las cuentas públicas como 'recompensa' a su respaldo a los gobiernos regionales, como el pin parental -la controversia por su implantación en el sistema educativo público de Murcia ya ha provocado las primeras críticas en el PP-, las medidas hacia los menores inmigrantes no acompañados o el recorte de subvenciones a los agentes sociales.

El presidente andaluz, el 'popular' Juan Manuel Moreno, que gobierna en coalición con Cs gracias al apoyo de Vox, fue el primero en incorporar propuestas del partido de ultraderecha en los presupuestos autonómicos. Moreno, quien valora la "inteligencia política" de la formación ultra al "mostrarse como un partido útil en Andalucía", aseguró este domingo que puede cerrar con los de Abascal "acuerdos en política económica, bajada de impuestos y reorganización de la Administración, pero hay otros campos en los que (...) tenemos posiciones claramente distantes".

Al Gobierno andaluz le ha seguido esta semana el de Fernando López Miras en Murcia, donde también fue necesario el respaldo de Abascal y los suyos para que gobernaran PP y Cs.

En Madrid, el Gobierno de coalición formado por PP y Cs ha prorrogado las cuentas de 2019 hasta que el Ejecutivo central comunique los ingresos a cuenta que le corresponden para 2020, por lo que aún no se puede hablar de una negociación propiamente dicha. No obstante, la líder regional de Vox, Rocío Monasterio, ya ha manifestado sus principales exigencias. La eliminación de "subvenciones ideológicas", ambiciosas medidas "ambiciosas" de bajada de impuestos o la reducción del gasto político "ineficaz" son las tres condiciones que planteará el partido de ultraderecha para aprobar los presupuestos de 2020.

Estos son los compromisos más relevantes que Vox ha arrancado a sus socios:

Pin parental

Los centros educativos tendrán que solicitar una autorización expresa a los padres para que decidan si sus hijos pueden participar en actividades complementarias que afecten a cuestiones morales socialmente controvertidas o a la sexualidad. Esta medida, que Vox encuadra en la libertad de los padres para elegir cómo educar a sus hijos frente al "adoctrinamiento en ideología de género", será recurrida por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha sido contestada por asociaciones y colectivos de izquierdas.

Después de que el Gobierno de coalición advirtiese el viernes que responderá "con contundencia" contra el pin parental, López Miras, presidente de la Región de Murcia, consideró este domingo que las críticas del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos son una "cortina de humo" para desviar la atención del nombramiento de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como nueva fiscal general del Estado.

Mira también Villacís asegura que Cs no va a apoyar el pin parental en las CCAA donde gobierna

Inmigración irregular

Entre las numerosas medidas contra la inmigración irregular recogidas en su programa electoral, ha introducido varias relacionadas fundamentalmente con los menores inmigrantes no acompañados.

Según el acuerdo alcanzado en Murcia, el Centro de Santa Cruz dejará de utilizarse como espacio de alojamiento de estos niños "a la mayor brevedad posible", mientras que en Andalucía los presupuestos recogen 150.000 euros para reforzar la seguridad de los centros que los acogen.

Reducción de subvenciones a los agentes sociales

Para ello, se ha introducido en los acuerdos presupuestarios cambios en las normas de participación institucional. Cualquier subvención a los agentes sociales deberá ser "competitiva y para fines y proyectos de interés general", de tal modo que se irán eliminando paulatinamente las ayudas genéricas para gastos de funcionamiento hasta su desaparición.

Apoyo a la familia

Se desarrollará un paquete de medidas fiscales y de reducción de tasas a favor de las familias, en especial para las numerosas y con personas con discapacidad a su cargo, así como un programa de asistencia para mujeres embarazadas con dificultades económicas.

Entre las posibles beneficios fiscales, Vox incluía en su programa una reducción mínima del 50 % en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para familias con hijos y exención de su pago a las familias numerosas. También el tratamiento conjunto de la renta familiar repartida entre los dos cónyuges, para no penalizar que uno de los miembros de la familia se dedique al cuidado de los hijos o de los dependientes.

Violencia intrafamiliar

El acuerdo presupuestario firmado en Andalucía incluye 300.000 euros para la puesta en marcha de un teléfono para atender a las víctimas de violencia intrafamiliar. En el suscrito en Murcia, no se hace ninguna mención al respecto. Vox reniega del concepto de "violencia de género" y defiende medidas que hagan frente a cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar.

La caza y los toros

Los de Santiago Abascal también han conseguido arrancar compromisos para la defensa de la caza como "actividad necesaria y tradicional del mundo rural y la protección de la tauromaquia "como parte del patrimonio cultural español".

En Andalucía, la caza se llevará a los colegios "para su promoción y conocimiento" y se impulsará una licencia interautonómica para la práctica de esta actividad.