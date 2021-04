Díaz dice que "no son tiempos" de ERE en bancos sino de mantener el empleo

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, consideró este jueves que "no son los tiempos" para planteamientos como los expedientes de regulación de empleo (ERE) anunciados en el sector bancario español y defendió que todo el mundo debe remar hacia el "mantenimiento del empleo". "Creo que no son los tiempos de estos planteamientos. Me parece que todo el país, toda Europa, está sufriendo y todo el mundo debe de remar en una única dirección, que es el mantenimiento del empleo", dijo Díaz en declaraciones a la prensa a su llegada a la sede de la Comisión Europea (CE) en Bruselas, dónde se reunirá con el vicepresidente comunitario Valdis Dombrovskis.

"En nombre de Unidas Podemos, creo que ya hace meses que hemos anticipado ciertos riegos en la fusión de Bankia (con Caixabank), riesgos que tienen que ver con el empleo y que lamentablemente estos días se daban a conocer", afirmó la titular de Trabajo preguntada por su opinión sobre los ERE del sector bancario.

CaixaBank anunció el martes que tras su fusión con Bankia prevé llevar a cabo el que será el mayor ERE de la historia de la banca española, con 8.291 despidos, el 18,7% del total de empleados en España, y el cierre de 1.534 oficinas, el 27% de la red. Por su parte, el BBVA ha planteado este jueves a los sindicatos el despido de 3.800 empleados en España, el 16,3% de una plantilla de unos 23.300 trabajadores, además del cierre de 530 oficinas, el 21,3% de su red.

Las entidades financieras españolas, inmersas o no en fusiones, han planteado en los últimos meses casi 19.000 despidos. La vicepresidenta española se reunirá en Bruselas hoy con Dombrovskis, con quien abordará el plan de recuperación español o el plan de acción para el Pilar Social en que trabaja Bruselas, entre otros temas, y después se encontrará con el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.