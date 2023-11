Esta es la exitosa aplicación creada por españoles que necesitas para moverte por tu ciudad

EN COLABORACIÓN CON ENDESA

Hacer que nuestras ciudades sean más sostenibles pasa por reducir el impacto humano en las carreteras. No solo con vehículos eléctricos, también adoptando cambios en nuestra rutina relacionados con la eficiencia con la que nos movemos. La combinación de micromovilidad con transporte público es la base de Meep, un proyecto español que actúa en muchas provincias de la geografía nacional y que ha alcanzado un gran respaldo internacional por parte de sus usuarios.

Guillermo Campoamor, cofundador y CEO, cuenta que las primeras labores de desarrollo de esta aplicación se llevaron a cabo en Madrid, pero su cliente inicial fue la EMT de Málaga. Junto con dos amigos creó esta empresa y en poco más de cinco años de trayectoria, Meep ha abierto oficinas en Philadelphia, tiene a trabajadores en remoto en diferentes partes del mundo y ha alcanzado tal éxito que ciudadanos de múltiples puntos pueden disfrutar de sus servicios.

Guillermo es el tercer protagonista de eVisionarios, un proyecto en colaboración con Endesa que pretende visibilizar perfiles que han apostado por la innovación, el desarrollo de iniciativas en clave eléctrica y el emprendimiento con el objetivo de hacer mejor y más sostenible nuestro entorno. Y, de la misma forma que Endesa, asentado en la movilidad eléctrica para hacer más sencilla la vida en las ciudades.

“He viajado por muchos países, he estado en muchas ciudades y lo que me di cuenta es que la mayoría necesitan ser un poco más humanas con sus habitantes y con los turistas”, cuenta Campoamor. Bajo esta premisa, el CEO comienza a edificar su proyecto con la pretensión de que “la gente se mueva de manera más sostenible por la ciudad y que no estén tanto tiempo atascados en el tráfico”.

La doble función del servicio de Meep consiste en hacer que los usuarios pierdan menos tiempo en cada ruta que hagan y que impacten lo menos posible en el medio ambiente. Esto lo convierten en realidad conectando diversos modos de transporte en un solo canal, en el cual pueden planificar, reservar y pagar todos los trayectos que hagan dentro de la ciudad.

Viaje multimodal

Para alcanzar esta eficiencia desde el punto de vista sostenible, Meep se fundamenta en el concepto de la micromovilidad. Esta se utiliza “en vehículos ligeros, normalmente de dos ruedas como patinetes y bicicletas, y creemos que es fundamental”, explica Guillermo Campoamor, pero también combinándolo desde su sistema con las redes de transporte público de las distintas ciudades para que “la gente pueda hacer un viaje multimodal más rápido y eficiente”.

La tecnología de Meep, de esta forma, permite que los usuarios tengan una sola aplicación para gestionar todo su movimiento por la ciudad, además de poder prescindir de otras aplicaciones para hacer registros, pagos o reservas. La capacidad de simplificar todos los procesos y de conectar toda la información necesaria es una de las grandes características diferenciadoras de Meep.

“Hay pocas aplicaciones que partan de un punto de vista más general y holístico como nosotros. Acompañamos al usuario desde que planifica un viaje, le damos todas las opciones y, una vez que han seleccionado la alternativa, le damos la capacidad de comprar un billete de autobús, una parte del trayecto en taxi o en patinete”, detalla el CEO de Meep. Esta unión entre la planificación del trayecto y la adquisición de los servicios de transporte contratados “no la desarrollan muchos actores en el mercado”.

Ciudades más eficientes

Cambiar poco a poco a una cultura de viajes multimodales es uno de los anhelos de los fundadores de Meep. De esta forma, se consigue optimizar el tiempo y ser más eficientes con el medio ambiente. Además, herramientas como esta aplicación facilitan la descongestión de las ciudades al impulsar el uso de vehículos de dos ruedas y del transporte público.

La aplicación cuenta con una calculadora de emisiones cuando el usuario planifique el viaje. MEEP

“Si hay menos coches en circulación, habrá menos emisiones. Y la reducción de los desplazamientos en coche privado, sustituyéndolos por transportes más sostenibles y compartidos”, indica Campoamor, es otra de las bazas en materia de sostenibilidad de Meep. Tan clara está la filosofía de hacer la movilidad de las ciudades más sostenibles por parte de esta startup española que una de las variables del planificador de trayectos de Meep es una calculadora de emisiones.

“Desde que nacimos, nuestro objetivo ha sido ese. No hemos conocido otra realidad. Nuestro proyecto siempre ha sido el que es. Estos son los valores de nuestro producto, que es muy bien recibido”, reconoce el fundador. Esta concepción les ha llevado al éxito en países como Malta, siempre teniendo en cuenta que las necesidades de cada ciudadano dependen del cada entorno concreto.

Movilidad conectada

“La movilidad es un tema muy local y es muy difícil aplicar la misma solución a diversas ciudades con la misma repercusión”. Para ello, el acercamiento local es clave para que los usuarios confíen en sus servicios: “Analizamos las ciudades y las soluciones que tenemos. Nuestro enfoque es dar siempre una solución que ayude a resolver los problemas locales. No son iguales los problemas de que tiene una persona que usa transporte público en Malta con otros sitios. Por ello, nos adaptamos localmente y hacemos modificaciones pequeñas para desplegarnos en sitios diferentes”.

Precisamente en Malta ya son la primera solución de transporte público más empleada y han conseguido hasta casi un 6 % de mejora en la satisfacción del uso de transporte público por la reducción de tiempos de espera. Gracias a la preocupación por las dificultades de las personas, Meep ha logrado calibrar bien las soluciones que ofrecen a los usuarios. De esta forma, es más fácil hacer que la gente esté “cada vez más convencida en la sostenibilidad” y a confiar en la movilidad conectada.