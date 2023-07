La investigación de hoy, la salud de mañana: iniciativas y proyectos pioneros para seguir avanzando

EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN ”LA CAIXA”

"¿Qué hubiera pasado si Alexander Fleming no hubiese indagado en la acción de la penicilina sobre ciertas infecciones; si Ignaz Semmelweis, como médico, no hubiera puesto atención a la fiebre puerperal; o si Louis Pasteur hubiese ignorado las observaciones sobre el carbunco y la rabia?", se preguntan desde revista científica Elsevier. Seguramente, no habríamos conseguido los avances que tenemos hoy.

Todo avance metodológico y cognitivo en Medicina ha sido fruto de la investigación y la innovación en este campo, ya que ambas acciones impulsan la generación de conocimientos nuevos y, en consecuencia, provocan un impacto positivo sobre la salud de las personas.

La investigación científica en el ámbito clínico nos provee de herramientas para el desarrollo de diversas disciplinas y especialidades médicas que, después, se aplican en la población y se traducen en mejores tratamientos y terapias más individualizadas para los pacientes.

La investigación y la innovación en biomedicina han permitido grandes progresos que Fundación ”la Caixa” quiere reconocer y seguir apoyando a través de diferentes programas e iniciativas. Es por esta razón que la fundación se ha propuesto construir un mundo mejor para todos y da soporte a los investigadores que trabajan cada día para mejorar la salud de la sociedad.

Apoyo a la investigación



La Fundación ”la Caixa” trabaja por dar apoyo a las personas y equipos que investigan para conseguir metas tan importantes como curar el cáncer, prevenir las enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas o luchar contra las infecciones emergentes.

En este sentido, la fundación ha recogido en su hoja de ruta la promoción de distintos avances en biomedicina y salud con una mirada transversal e interdisciplinar; ha establecido convenios de colaboración con universidades, centros de investigación y hospitales para fomentar diversos proyectos de investigación e innovación; así como ha impulsado la formación entre los estudiantes e investigadores con más potencial con becas para que aprendan en las mejores facultades y escuelas.

La investigación y la innovación en biomedicina han permitido grandes avances clínicos y, por ello, es necesario reconocer su aportación social

Proyectos de investigación e innovación seleccionados

"La salud de mañana depende de la investigación de hoy", subraya Fundación ”la Caixa” que, con esta premisa, ha llevado a cabo una campaña corporativa que pone en valor el trabajo de los investigadores. Protagonizada por el doctor Manel Juan, jefe del Servicio de Inmunología en el Centro de Diagnóstico Biomédico del Hospital Clínic y responsable de la Unidad para la Investigación en Inmunoterapia en CaixaResearch, esta iniciativa demuestra una vez más la relación de la compañía con el presente y futuro de las personas: "Ponemos el foco en aquellos programas con mayor impacto transformador. Porque solo es progreso si progresamos todos".

La intención de este proyecto es evidenciar la falta de notoriedad de los profesionales que, a pesar de haber conseguido grandes avances científicos, son anónimos para la sociedad. La situación tiene lugar durante un trayecto en taxi; la conductora está escuchando la radio y el locutor informa sobre una "noticia esperanzadora": se ha desarrollado una terapia pionera que combate con éxito el cáncer de mieloma múltiple. El periodista pone nombre a su autor pero la oyente admite su desconocimiento, algo que lamenta: "Hay un montón de gente investigando cosas raras y no los conoce ni el tato". "A toda esta gente habría que hacerles un monumento, ¿no cree?", interpela a su pasajero que, más tarde, se desvela que era el doctor Manel Juan.

Precisamente, él es quien ha liderado el equipo de investigación que ha permitido el logro que anuncian en los medios de comunicación. El CAR-T es un tipo de terapia celular y génica donde el paciente se convierte en su propio donante. Las células de su sistema inmunitario son las que van a luchar contra las células cancerígenas. El tratamiento consiste en modificar los linfocitos T del paciente para que tengan la capacidad de atacar a las tumorales y tiene eficacia en personas que ya habían agotado otras opciones terapéuticas.

Los resultados obtenidos gracias a esta inmunoterapia están siendo muy prometedores y están confirmados en tumores de la sangre como leucemias o linfomas y en un futuro se espera aplicar contra otros tipos de tumores no hematológicos. De hecho, se está empezando a probar en tumores sólidos como el glioblastoma, el sarcoma o los cánceres de mama, de ovario, de testículo y gástrico, así como en otras enfermedades, como las patologías autoinmunitarias, y en el rechazo del trasplante.

Fundación ”la Caixa” pone en valor el trabajo de los investigadores. FLC

Alianzas con impacto social

Con esta campaña, Fundación ”la Caixa” pretende acentuar el enorme impacto social que puede tener la investigación de hoy en nuestra salud de mañana. En este punto, cabe recordar que la alianza estratégica que firmó en 2019 con el Hospital Clínic de Barcelona para potenciar la investigación pionera de gran impacto y la mejora asistencial. Gracias a este convenio, que se ha renovado este mes de julio, se ha creado el primer CAR-T en Europa (ARI-0002h) para el tratamiento del mieloma múltiple, el segundo cáncer más común de la sangre.

Además, a lo largo de su trayectoria, la fundación ha presentado seis convocatorias para apoyar diferentes proyectos de investigación en biomedicina y salud. En esta edición, como en las anteriores, CaixaResearch tiene el objetivo de identificar e impulsar iniciativas prometedoras, de excelencia científica y de valor potencial e impacto social, tanto en investigación básica como en clínica o traslacional y que estén vinculadas con las temáticas de Neurociencias, Oncología, enfermedades cardiovasculares y metabólicas, enfermedades infecciosas y todas las tecnologías facilitadoras aplicadas a las mismas.

Los proyectos seleccionados este año se conocerán en otoño y contarán con una dotación económica de un máximo de 500.000 euros si son individuales y una ayuda de hasta un millón de euros si son grupales. En la edición pasada, se eligieron ideas como un diagnóstico rápido de la cardiopatía coronaria para prevenir la mortalidad precoz, una nueva nanotecnología terapéutica para detener la progresión del párkinson o una nueva forma de tratar las metástasis cerebrales en el cáncer de mama.

Fundación ”la Caixa” lleva una década apoyando a los investigadores y, este año, pone el foco en su labor social porque, como insisten, su trabajo de hoy es nuestra salud de mañana.