Así es la empresa gaditana que ha sido premiada por su vocación sostenible

De nuestras costas podemos obtener auténticos manjares que hacen las delicias de todos los consumidores. El atún rojo es uno de los mejores ejemplos de ello. Tiene hasta veinte partes comestibles que nos permite degustarlo de muchas formas diferentes y por su calidad es considerado como el jamón pata negra del mar. Por estas razones, es valorado como uno de los iconos gastronómicos de Cádiz.

La almadraba es un arte específico y nada convencional para la pesca del atún. Se trata de un proceso artesanal de más de 3.000 años de antigüedad atribuido a los fenicios. En municipios como Barbate, Chiclana, Conil de la Frontera, Zahara de los Atunes y Tarifa todavía hay muchos pescadores que siguen dando vigencia a esta forma de pesca en nuestros días.

El atún rojo salvaje de almadraba está considerado, por ende, un auténtico manjar. JC Mackintosh es una de las pequeñas empresas que replica y abandera este método de pesca para permitir que el atún rojo salvaje de la costa gaditana siga siendo una materia prima accesible y demandada por los paladares más exquisitos, además de contar con una gran reputación por parte de los mejores chefs del mundo. Y Banco Santander así lo ha reconocido, porque además de apoyar el día a día de la empresa, nombró a JC Mackintosh Pyme del Año de la provincia de Cádiz en 2022.

Juan Carlos Mackintosh Luna comenzó con la pesca deportiva con el objetivo principal de respetar al entorno que le rodea. En 2015 dio el salto a la profesional, y fue de esta forma, como explica su hijo, Daniel Mackintosh, como hicieron de su hobby, una profesión.

‘LOS 5 PASOS MACKINTOSH’



Con casi una década de bagaje, esta empresa no experimentó un inicio sencillo. Su manera diferente de obrar, que se sustenta en valores sostenibles y artesanales, no era bien vista por la rama más tradicional del sector. No obstante, gracias a su empeño, consiguieron ser conocidos, y reconocidos, por ‘Los 5 pasos Mackintosh’.

Los 5 pasos Mackintosh’ ha ganado popularidad por su reducción de daño al entorno y al animal. BS

La labor diaria de esta empresa se sustenta en estos cinco pasos que priman el respeto al medio ambiente y a la reducción del sufrimiento del animal. El sacrificio Ike-Jime aporta mejor calidad al producto e inflige menos dolor al animal, se acomete una pesca sin sufrimiento y se desangra al completo, se eviscera y se controla el enfriamiento.

COMPROMISO CON EL ENTORNO



Esta apuesta clara por el cuidado de la naturaleza ha sido reconocida por Banco Santander en la última edición de los Premios Pyme que organiza de forma conjunta con la Cámara de Comercio. Por los valores que abandera, JC Mackintosh fue elegida Pyme del Año de la provincia de Cádiz en 2022, la guinda de un apoyo que ya dura varios años: “Sin el apoyo de Banco Santander, sin su financiación y sin su apuesta por nuestros proyectos, no lo hubiéramos llevado a cabo”, reconoce su fundador.

“Sin el apoyo de Banco Santander, sin su financiación y sin su apuesta por nuestros proyectos, no lo hubiéramos llevado a cabo”



El respaldo a empresas como JC Mackintosh reafirma el compromiso de la entidad presidida por Ana Botín con el colectivo de las pequeñas y medianas empresas españolas, que conforman el 99% del tejido empresarial español y que actúan como el principal motor de empleo. Banco Santander potencia todo tipo de medidas, que parten desde programas específicos de asesoramiento y financiación hasta el impulso a la internacionalización y a la digitalización de los cuatro millones de pymes con las que cuenta como clientes.

Como recompensa a todo este trabajo, Banco Santander ha sido reconocido como Mejor banco para las Pymes en Europa Occidental en los premios "Awards for Excellence" de Euromoney 2023.

