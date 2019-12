Baby Yoda no llegará para Reyes... pero sepa dónde reservarlo para la primavera 

Habrá que esperar hasta el 31 de marzo para que la plataforma de 'streaming' de Disney comience a operar en España, además de Francia, Italia, Inglaterra y Alemania. Pero los fans de Star Wars indagan todo tipo de detalles de la serie de 'The Mandalorian', que se puede seguir de forma legal en países como EEUU. Y entre todos han convertido a Baby Yoda en todo un fenómeno viral, tanto que el peluche de este bebé de la misma raza alienígena que el maestro Yoda está agotado en todo el mundo.

Era de esperar que los muñecos inundaran las estanterías de las tiendas en Navidad, pero no es así. Y según el creador el creador de The Mandalorian, Jon Favreau, esto no ha sido un error de planificación, sino que se debe a una estrategia para que evitar filtraciones y spoilers. Así, habrá que esperar unos meses hasta poder comprar el peluche en tiendas y comercios electrónicos. Lo noticias es que ya esta abierta la reserva en diferentes sitios webs para ser el primero en tenerlo en casa en los próximos meses.

Baby Yoda de Disney 24,99$ En la tienda oficial de Disney se abrió el plazo de reserva para la entrega de los muñecos en febrero de 2020, pero las existencias apenas duraron unas horas, por lo que habrá que esperar a que haya más unidades y se vuelva a abrir la lista. Su precio es de 24,99$ y se llama 'The Child', ya que Baby Yoda no es su nombre oficial, al menos por el momento. Sí se pueden comprar ya otros productos de merchandising.



Este Baby Yoda mida 28 centímetros, luce un abrigo de imitación a la seda con adornos y tiene unos rasgos faciales bastante logrados, incluidas las arrugas. Hasta la fecha, la forma de sus pies es todo un misterio, ya que quedan tapados con el abrigo.



Baby Yoda de Mattel, en Amazon 29,99 euros Ni siquiera a través de Amazon se puede conseguir el peluche de Baby Yoda. Está agotado, pero se puede comprar ya en la preventa por 29,99 euros y llegará al mercado el 25 de junio de 2020. De hecho, ya se ha convertido en el peluche más vendido en Amazon, según su propio ranking. Es de la marca Mattel, mide 28 centímetros, luce la misma vestimenta que en The Mandalorian y "tiene el cuerpo blandito pero una base robusta, por lo que es perfecto para abrazarlo". No es apto para niños menores de 36 meses



Baby Yoda de Funko 11,95 euros Las reservas de Funko, la exitosa compañía americana de pequeños juguetes coleccionables, ya ha abierto el periodo de reserva por un precio de 11,95 euros por un pequeño muñeco de 9,5 centímetros. La fecha estimado de lanzamiento será mayo de 2020.



Baby Yoda de Mattel 29,99 euros La compañía estadounidense de distribución de juguetes también vende un peluche de Baby Yoda de 28 centímetros. Cuesta 29,99 euros (aunque indican que su PVP es de 35 euros). Es un producto oficial Star Wars Mattel y lo describen como un muñeco "blandito, suave y superadorable".



