Nike y el reto ¿imposible? de bajar de 2h en maratón

¿Es posible romper el récord de las 2h en Maratón? Nike se ha impuesto un reto que parece imposible de lograr. Sin embargo, ha puesto toda su maquinaria y potencial al servicio de este gran objetivo. ¿Puede el ser humano conseguirlo? Se han necesitado 74 años para bajar 26 minutos. Desde que el ganador del maratón olímpicos de los Juegos de Berlín empleó 2.29.21 en completar la distancia. En 2014, el keniano Kimetto sólo necesitó 2:02:57 en recorrer los 42,195Km y establecer el récord actual en Berlín.



Nike, la multinacional de Oregón, ha puesto todo su potencial humano, financiero y el conocimiento técnico más avanzado al servicio de semejante hazaña. Todo el que ha corrido maratón sabe que es una prueba extrema porque excede los límites fisiológicos del ser humano y sólo cuando todas las condiciones y variables son positivas, un atleta puede alcanzar su objetivo. Nike no ha dejado nada al azar y ha empleado a los mejores entrenadores, seleccionado atletas sobre humanos, y diseñado los planes de entrenamiento más avanzados científicamente.



Seleccionó a los tres mejores atletas del mundo, aquellos cuyas capacidades fisiológicas y de rendimiento deportivo eran claramente superiores al resto. El keniata Kipchoge, el etíope Desisa y el eritreo Zersenay entrenaron siguiendo las técnicas y programas más avanzados, dietas especiales y se calzaron las Nike vapotfly Elite, diseñadas especialmente para batir el récord de la distancia.



¿Qué tenían de especiales estos tres atletas? Eran los que tenían la mayor capacidad de consumo de VO2, la mejor economía en carrera, y la mayor capacidad para sostener la velocidad por más tiempo. Sus organismos eran capaces de absorber más cantidad de oxigeno, utilizar la menor cantidad de energía en carrera y sostener una alta velocidad durante más tiempo. Además, se estudió cómo mantener el nivel de glucógeno en sus músculos para que no desfallecieran al llegar al muro.



Así, las Nike Vaporfly Elite se han convertido en las zapatillas de maratón más rápidas de toda la historia. Su media suela sumamente ligera es capaz de devolver en cada zancada una mayor propulsión. Una placa completa de carbono aporta un mayor impulso y propulsión; y la banda sobre el puente del pie ayuda a controlar la velocidad. Y, lo mejor de todo es que, también por primera vez, son las zapatillas más rápidas no sólo para competir, sino también para entrenar. Su ligereza y sistemas de protección del aquiles las hacen las mejores zapatillas para el entrenamiento diario.