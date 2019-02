La historia que esconden los reyes de San Valentín: los perfumes para él y para ella

El día más oficialmente romántico del año se acerca y junto a flores, cenas y hoteles hay un protagonista indiscutible para triunfar en San Valentín: los perfumes. Ya sea para ellas o para ellos, aparecer por la puerta con un lazo que guarde la fragancia deseada es un auténtico triunfo. Cupido está al acecho con sus flechas pero no puedes confiar todo el éxito de la operación a la buena suerte o a ese querubín alado. Por eso, hoy nos adentramos en el mundo de la alta perfumería para brindar, sin importar género, una colección de ideas con las que asegurar que los corazones en este San Valentín caigan de tu lado.

Eau de Parfum Miss Dior, de Dior

Como si el dicho “una rosa para otra rosa” se convirtiera en realidad. En este clásico contemporáneo de la maison francesa se unen la rosa de Grasse y la de damascena en un perfume floral, persistente pero que revela la sensualidad de sus fragancias sin saturar al olfato. Para completar este círculo encontramos la frescura de la bergamota calabresa y el palo rosa de la Guayana Francesa, creando así un perfume único, capaz de embelesar a la mujer joven y a la madura.

Eau de Parfum Quatre, de Boucheron

¿Quién dijo que había que elegir entre elegancia o modernidad? Boucheron presenta para la mujer sofisticada un perfume natural, capaz de ser lucido en cualquier momento del día. Ligero en sus inicios y muy frutal, con aromas de naranja, mandarina verde y grosella, Quatre de Boucheron revela posteriormente un carácter floral al que se suma el jazmín y la rosa. El conjunto se redondea con almizcles y maderas, desvelando una fragancia para mujeres modernas que no renuncian a la femineidad y que son conscientes de ello.

Eau de Toilette Sheer, de Tiffany & Co.

No hace falta que empieces a entonar Moon River cuando descubras Sheer de Tiffany & Co. Más allá de la alta joyería, la firma neoyorquina también deslumbra el olfato de los más cosmopolitas con su tercera fragancia. Inspirada en el iris, ingrediente común a todos los perfumes de la firma, pero presentando un carácter juvenil –que no renuncia a la clase- aparece Sheer. Grosella negra, mandarina, ylang ylang y aceite de rosa son los pilares sobre los que se alza la mujer Tiffany & Co. apareciendo sutil, sensual y divertida. El perfume ideal para la mujer joven que ya no es una niña.

Eau de Parfum Mademoiselle Rochas, de Rochas

Como si el encanto de París se hubiera destilado y fuera envasado. Así es Mademoiselle Rochas, un perfume que se inspira en la Ciudad de la Luz para reivindicar la alegría y el carácter alegre de la vida. Anticipo de la primavera que está por llegar, Mademoiselle presenta dulzura y frescura a partes iguales en su comienzo. Manzana caramelizada se ensambla así con un gran jardín de flores, en el que violeta, jazmín y rosa conviven, donde seducción y el magnetismo se citan, sin renunciar a la elegancia. Mademoiselle es un perfume ideal para mujeres que saben disfrutar de la vida, que encuentran en cada día una razón optimista para continuar y que cada momento es susceptible de transformarse en una sonrisa.

Le Nobili Hair Mist, de Acqua di Parma

Nobleza obliga, sobre todo cuando hablamos de la sutilidad del cabello femenino. A él se ha consagrado la última creación de Acqua di Parma, trasladando el carácter etéreo del perfume a los cabellos de la mujer. Así surge Le Nobili, una fragancia enriquecida con acondicionador, disponible en tres versiones distintas, que dota a cada melena de un estilo propio, haciéndola partícipe de la estela que cada mujer deja en el aire. Ideal para mujeres que quieren algo distinto y que prestan atención al más mínimo detalle, e ideal como regalo para sorprenderlas con un toque de sensualidad.

Black Opium Eau de Parfum Intense, de YSL Beauté.

La noche se apodera del estilo Black Opium para ofrecer más potencia, encerrada en un aura azul misteriosa, que cautivará a la mujer desde el primer instante. Una suerte de hechizo que conquista a quien lo porta pero también a quién le rodea. Casi adictiva podríamos decir, en un perfume que une dulzura con floralidad, a los que se suman la calidez del regaliz y del sándalo. Casi una golosina perfumística que se mantiene con fuerza en el ambiente y que es ideal para aquellas que buscan un perfume con personalidad propia y que es toda una declaración de intenciones.

Eau de Parfum Peau de Nuit, de Starck Paris

Viaje al fin de la noche, parafraseando a la obra del escritor Louis Ferdinand Celine, podría ser esta invitación del diseñador Philip Starck para ellos. Frescura y pureza, como en una mañana que se abre, se presentan en el cuerpo casi mineral de esta fragancia que transmite tranquilidad y armonía. La bergamota y el limón se encuentran con el ámbar gris y con la madera, anunciando un perfume equilibrado que conquistará al hombre maduro y seguro de sí mismo.

Eau de Parfum Sauvage, de Dior

Olvidar lo previsible, honrar al clásico Sauvage pero demostrando que el hombre puede mostrar nuevas facetas es la misión de este eau de parfum. Aquí el hombre encontrará un carácter envolvente y seductor en la vainilla y la bergamota, combinando dulzura con frescor, ofreciendo fondos de madera y ambarina para reivindicar una masculinidad moderna. En esta creación, uno de los últimos estandartes de la maison parisina, se busca al nuevo hombre, casi como en una inspiración nietzscheana, en la que se manifiesta la diferencia.

Colonia, de Acqua di Parma

No hacen falta aderezos. Tan sencilla como su propia nombre indica, Colonia de Acqua di Parma es la carta de presentación del hombre. Franco, seguro de sí mismo pero refinado y elegante. Así es el hombre que la firma toscana propone y así se lleva perfumando años con este clásico de la alta perfumería. Un eau de cologne en la que la palabra armonía está siempre presente y que entre la fruta siciliana, la lavanda y el sándalo se convierte en la segunda piel perfecta para el día a día de cualquier hombre.

Boss The Scent, de Hugo Boss

Presentada en 2015, Scent pone en valor el misterio del hombre pero también su fuerza. Confianza y estilo se aúnan así en un perfume que derrocha personalidad y que, en su persistencia, refuerza la presencia masculina. En esta mezcla de pura química se sumerge el carácter varonil, adentrándolo en el resto de los sentidos. Jengibre de salida, exotismo a través del maninka y el cuero como elemento cohesionador se ensamblan en un perfume hecho para destacar.

Armani Code Absolu, de Armani

Cálida e intensa, así surge la última creación de la saga Code de Armani. El artista a cargo ha sido Antoine Maisondieu, que ha buscado trascender los límites de lo incorpóreo para crear un perfume casi palpable. Muy apropiada para cuando el sol se pone, esta Absolu no renuncia a un comienzo sutil en mandarina y manzana, esencias que se aparejan con el haba tonka para dotar de cuerpo y profundidad a la fragancia. Así, en un espíritu dual, el hombre moderno encontrará una nueva forma de expresarse con múltiples aristas.