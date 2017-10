Paseo inolvidable por Málaga en 24 horas

Málaga es una gran ciudad a la que el mar, el arte de su principal hijo y un clima envidiable la han encumbrado como uno de los grandes destinos del sur. Renovada, moderna y dinámica como pocas, el centro se ha convertido en un sorprendente hervidero de gentes que pasean entre las innumerables terrazas que inundan los alrededores de la calle Larios. A la sombra de la Alcazaba y entre sus calles intrincadas se esconden dos maravillosos museos: El Picasso y el Thyssen. Raciones de pescaíto y sardinas en espetos para disfrutar en Pedregalejo o en los innumerables chiringuitos de La Malagueta, completan una propuesta inmejorable.

09:00 Café central

Es el bar más añejo y con solera de la ciudad. Es toda una institución en plena plaza de la Constitución que lleva algo más de un siglo sirviendo desayunos y una infinita variedad de cafés que tienen su propia definición y forma de pedirlo. Solicite el suyo con un pitufo (pulguita) de jamón, para comenzar el día. Fíjese en el suelo de la calle con las portadas de periódico del día en que se aprobó la Constitución..



09:45 Museo Picasso

Pablo Picasso, el hijo más ilustre de la ciudad, exhibe una parte importante de su obra en un palacete, que evoca la atractiva y señorial estructura del museo homónimo de París. Un recorrido por la trayectoria y evolución de la obra del genial pintor que abandonó Málaga a la edad de 19 años, pero a la que ha vuelto de forma póstuma para devolver parte de su enorme legado.



10:45 Catedral

Una joya que se inició según los cánones arquitectónicos góticos y acabó su construcción bajo influencias renacentistas. Apodada “la manquita” permanece inconclusa a falta de una segunda torre que nunca se levantó ya que los fondos destinados a ello se desviaron para sufragar las obras de acondicionamiento de la carretera a Antequera. De techos altísimos que se elevan muy por encima de donde la vista llega, exhibe un coro extraordinario y un gran Altar Mayor de estilo renacentista que preside la amplia nave central.



11:15 Aperitivos en El Pimpi

El Pimpi es otra de las instituciones fundamentales de la ciudad y a la que cada día acuden cientos de personas a tomar el aperitivo, a comer o simplemente beber unas copas de vino. La única dificultad la encontrará a la hora de decidir dónde sentarse, si en su espléndida terraza frente a la alcazaba o en alguno de sus salones junto a las botas de vino apadrinadas por personaje famoso como Picasso, Banderas, Carmen Thyssen… Una ensaladilla y un vino de la zona le harán recobrar fuerzas para seguir la visita a la ciudad.



12:00 Teatro Romano y Alcazaba

Los vestigios más antiguos y sorprendentes de la historia de la ciudad se pueden observar a simple vista. Un teatro magníficamente mantenido, una alcazaba que hay que recorrer y caminar entre sus muros para descubrir cómo vivían los antiguos moradores entre fortificaciones, murallas, fuentes de agua, bellos patios de naranjos y posiciones defensivas desde las que ahora se divisa a vista de pájaro toda la ciudad.



14:00 Comer en Rocío Tapas y Sushi

No existe otra combinación similar en la ciudad, ni en toda España, creo. Aunque han surgido imitadores, sin duda el mejor ejemplo de fusión entre la inmejorable cultura gastronómica andaluza de raciones, frituras y pescaítos, y la original propuesta de sushi a cargo del último gran maestro japonés que queda en España, Kikushi San, padre culinario del gran Ricardo Sanz de Kabuki. Una combinación única de productos locales, técnicas japonesas y sabores que reúnen lo mejor de ambas concepciones gastronómicas.



Rocío y tapas

16:30 El increible Museo Ruso de San Petesburgo

El Museo de Pintura Ruso de San Petesburgo es una pequeña pinacoteca única en el mundo. Su colección de pintura rusa es única y difícil de encontrar hasta en la madre Rusia. Una oportunidad que no debe perderse. Recorra las salas y descubra la evolución de la pintura de aquel país a través de significadas obras de algunos de sus más insignes representantes, que no encontrará en ningún otro sitio. Una joya que no debe perderse.



18:00 Un alto en el Parador

Llega un momento en toda visita de turismo que requiere un alto en el camino. Nada mejor que el Parador que se encuentra en la parte alta de la ciudad. Un lugar en el que descansar tras un día intenso. Una atalaya privilegiada desde donde contemplar las vistas que regala la ciudad sobre el puerto y el mar, acompañado de un Gin Tonic o una taza de té.



19:00 Paseo por el centro

El centro de Málaga se muestra espléndido tras la profunda renovación realizada hace años. Una oportunidad para perderse por sus calles estrechas y dejarse sorprender por los escaparates de comercios singulares. En la tienda del Museo Thyssen se puede adquirir un libro de arte o un catálogo de algunas de las exposiciones temporales, unas gafas de diseño en Autor o un libro de viajes en Mapas y Compañía.



21:00 Cena con José Carlos en el puerto y bajo las estrellas

José Carlos García es uno de los mejores chefs del sur de España. Al indudable encanto de su sala diáfana y acristalada que prolonga el restaurante hasta el exterior del Muelle Uno, donde amarran los yates; se une una cocina sutil y refinada que sabe marcar los sabores en platos como el ravioli de gambas de Málaga o los pescados de la bahía a los que ensalza en preparaciones medidas y bien calibradas.