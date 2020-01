Atelier Cocktail Bar, el nuevo concepto de cócteles de Las Palmas

NeoDrinks, la plataforma de los amantes y profesionales del mundo de los destilados, 'mixers' y del mundo de la coctelería, ha creado el primer listado de los referentes más importantes en coctelería de España y Portugal, 'Top Cocktails Bar'. La industria, con los protagonistas que mejor la conocen, junto a los profesionales independientes más relevantes de este sector, se han unido en este proyecto con la finalidad de crear una guía para los consumidores en búsqueda de la coctelería de calidad y de reconocer dónde acudir cuando se busca una experiencia única.

Atelier Cocktail bar es un lugar donde la atención es cercana y el valor humano es su pilar fundamental. Desde este 'cocktail bar', ubicado en la octava planta del hotel Bohemia Suites & Spa, se persigue una filosofía de trabajo y de vida que favorece el producto local de estación y a sus productores, exaltando la mejor materia prima a través de sus creaciones. En su planteamiento se fusionan las distintas artes partiendo de la coctelería, la gastonomía, la repostería o la artesanía en una nueva forma de expresión. La experiencia no termina en el trago, sigue evolucionando a través de los pequeños maridajes que proponen con cada 'cocktail', completándolo, contrastándolo o maridándolo.

Atelier Cocktail bar suma un nuevo reconocimiento (en 2018 fue incluido en el 'Top 10 Best Hotel Bar de Europa' por la fundación 'Tales of the Cocktail'). Este es el inicio de un año que estará repleto de proyectos y novedades, entre los que se encuentra la presentación de su nuevo menú, 'Harmonía', en el que Raimondo Palomba (bar mánager) ha trabajado con Ricard Martínez (Espai Sucre) en el desarrollo de un novedoso concepto de coctelería.