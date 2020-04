Chivas Regal, la nueva generación del 'saber beber'

Chivas Regal, considerado uno de los whiskies escoceses más prestigiosos y el primer whisky de lujo del mundo, lanza su nueva campaña: 'Lo siento papá. Tu whisky, mis reglas'. Una campaña que rompe con los estereotipos del whisky y llama a los consumidores a experimentar y explorar libremente.

Los hermanos Chivas se hicieron famosos por sus refinados productos de lujo, con pedidos desde todas las partes del mundo.

En Chivas, se deshacen de las reglas obsoletas, saben que el éxito está en la mezcla. Combinar diferentes experiencias, gustos, tradiciones o estados de ánimo. En no seguir unos patrones establecidos, sino en dejarte llevar por lo que realmente deseas en un determinado momento.

Perfeccionar la mezcla únicamente con los ingredientes más refinados se convirtió en el sello distintivo de todas las botellas, que ha pervivido hasta la actualidad.

Porque si hace 150 años James y John Chivas hubieran escuchado a su padre, quizá no hubieran empezado a mezclar whisky en el sótano de su local. Y por supuesto, en 2020 no encontraríamos Chivas Regal en más de 200 países de todo el mundo. Chivas es para todas esas personas que buscan descubrir su propia forma de disfrutar del whisky. Porque no hay nada más puro que la libertad de disfrutar.