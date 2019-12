Kim Jones, el artífice del lujo urbano detrás de Dior Homme

Es uno de los artífices del acercamiento entre los mundos del lujo masculino y del 'streetwear'. Kim Jones (Londres, 1973), el visionario director artístico de la colección masculina de Dior, continúa en la ilustre casa de moda el trabajo que comenzó en Louis Vuitton, mientras explora con absoluto placer la herencia del inventor del New Look.



Kim Jones, director creativo de Dior Homme.

El diseñador británico se estrenó como director creativo de Dior Homme en marzo de 2018, y desde entonces ha confirmado su capacidad de modernizar el concepto de la sastrería combinando los detalles distintivos propios del lujo con prendas e ideas que proceden de la moda urbana. Y no solo porque su estilo se impone en las nuevas generaciones, sino también porque los resultados económicos le respaldan. Su trato fluido con Pietro Beccari, CEO de Christian Dior Couture, ha sido fundamental para lograr este objetivo.

Anteriormente ya lo había conseguido en Louis Vuitton (de 2011 a 2018), donde sus colecciones de prêt-à-porter masculino de ropa y accesorios consolidaron a Jones como uno de los diseñadores líderes en moda de hombre. Especialmente memorable fue la colaboración con la marca deportiva Supreme para la colección de otoño-invierno de 2017, que se vendió por internet y se agotó en pocos minutos.



Modelos de la colección otoño-invierno 19/20 de Dior Homme.

Kim Jones ya había despuntado en 2002 con su colección de Graduación en ropa de hombre en la Central Saint Martin’s School, de la que John Galliano se compró varias piezas. A continuación Jones creó su propia marca, en 2003, mientras colaboraba con firmas como Alexander McQueen –de quien fue compañero y amigo cercano–, y Mulberry, Hugo Boss, Iceberg, Topman, Umbro, Uniqlo y Pastelle, de su amigo Kanye West. En 2008 fue contratado por Alfred Dunhill para asumir la dirección creativa y modernizar la marca, labor que desarrolló durante tres años.



'Backstage' de la pasarela de Dior Homme otoño-invierno 19/20.

Ahora ha encajado como un guante en la casa francesa. “Dior es una antigua maison, con su propio taller. Aquí todo es más fluido, y los archivos son extraordinarios. Me he centrado principalmente en la figura de Christian Dior, en su obra, en su vida... Era diseñador de moda, pero también galerista, coleccionista y amante de la naturaleza. Todas estas cosas que tengo en común con él me inspiran a la hora de desarrollar mi trabajo en el entorno contemporáneo”. Además, Jones dispone de un taller de la marca en Londres, lo que le permite vivir en la capital británica, donde se siente más cómodo.