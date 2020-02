Louis Vuitton lanza 'The New Formals', los complementos del hombre moderno

La imagen del hombre de negocios embutido en un rígido traje con corbata, de aspecto elegante pero poco moderno, ha quedado atrás. La masculinidad evoluciona y, con ella, también los deseos y necesidades de este hombre de negocios difícil ya de estereotipar: puede trabajar en la oficina o en casa, recorre la ciudad de reunión en reunión, o llega a personas de todo el mundo con su 'smarthpone'. En respuesta a esta realidad, Louis Vuitton ha decido reinterpretar el maletín tradicional para presentar la línea 'The New Formals': un conjunto de cuatro diseños diferentes de bolsos para enfrentar este nuevo estilo de vida.



Modelo 'Messenger', renovado con piel Taurillon.

Los maletines de The New Formals –que sucede al lanzamiento de The New Classics, de bolsos femeninos– están realizados en cuero, lo que refuerza el creciente uso de este material en los accesorios masculinos. Parte ya de la colección permanente de Men’s Leather Goods de Louis Vuitton, las cuatro líneas, llamadas a convertirse en clásicos contemporáneos, se inspiran en la estética introducida por el director artístico de la firma, Virgil Abloh.



'Ombre Acajou', arriba, y 'Monogram Eclipse', en piel negra.

La gama se compone de los modelos 'Soft Trunk Briefcase', un maletín que sigue la tradición de fabricación de baúles de la casa, conservando, por ejemplo, los detalles metálicos; 'Sac Plata Horizontal Zippé', eco del Serviette tradicional con cierre de cremallera y dos versiones, Ombre Acajou y Monogram Eclipse; y Cabas Business, bolsa de día y de noche, con posibilidad de correa al hombro, ideal para hombres en constante movimiento.