Ahorrar es la asignatura pendiente de muchos. El Banco de España ya advirtió en su último informe anual la bajada en la tasa del ahorro de los hogares y el aumento del endeudamiento de los mismos. Sam Doger, un empresario que se ha convertido en millonario a los 28 años, desvela que "no hay una fórmula mágica" para que cualquiera pueda unirse al club de los seis ceros. Sin embargo, sí que cuenta en un artículo en CNBC las claves que a él le sirvieron para convertirse en millonario.

Doger cuenta también que le hizo falta mucha determinación para llegar a donde está ahora. Tras años trabajando en finanzas, ahora dirige un blog acerca del ahorro y la gestión del dinero llamado 'Financial Samurai', en el que miles de personas consultan sus consejos. Ahora, Dogen reconoce que el miedo al fracaso de no tener trabajo, ahorros o inversiones para cuando cumpliera los 30 años fue lo que le mantuvo motivado. Por eso, ha decidido compartir las 10 reglas de oro de un empresario de éxito para ser millonario a los 28 años.

1 - Concéntrate en tus estudios

"Vaguear en la escuela no sirve para nada", según Dogen. El empresario se pregunta por qué, si estás pagando miles de euros por tu educación, la gente no es capaz de aprovechar ese privilegio. Para muchas empresas, la nota media, aunque lo nieguen, son muy importante. Una de las anécdotas que Dogen cuenta en este sentido es que estuvo seis meses presentándose sin parar a puestos de trabajo e hizo en total unas 55 entrevistas hasta que consiguió un trabajo en Goldman Sachs.

2 - Ahorra hasta que 'duela'

Por otro lado, Dogen asegura que estuvo muchos años viviendo la vida universitaria, de gasto continuo y poco (o ningún) ahorro. Reconoce que le hizo falta mucha fuerza de voluntad y disciplina para comenzar a ahorrar. Estuvo compartiendo un pequeño estudio con un amigo durante dos años. Eso le permitió maximizar su capacidad de ahorrar poco a poco e ir guardando en la cuenta un 20% cada mes.

3 - Trabaja duro

El mero hecho de trabajar duro "no requiere ninguna habilidad especial", explica Dogen. A lo largo de su carrera profesional, el empresario cuenta que entraba al trabajo a las 5:30 de la mañana y se iba a las 19:30 de la tarde, por lo que tuvo mucho tiempo para aprender muchas cosas, así como ganarse el respeto de sus compañeros por su dedicación y el reconocimiento de su jefe acerca de su ética de trabajo. "Si eres el primero en llegar y el último en salir, llegarás lejos", sostiene.

4 - Alterna entre estrategias agresivas y conservadoras

Dogen explica que cualquiera puede invertir en bolsa en las empresas del S&P 100 (el Ibex 35 de Estados Unidos). Sin embargo, añade que de vez cuando uno puede "tomar riesgos" y 'subir las ciegas' para que el premio sea mayor. También recomienda hacerlo desde la virtud aristotélica y no "volverse loco", aumentando el riesgo de perder toda la inversión en un abrir y cerrar de ojos. Un ejemplo: cuando el empresario tenía 22 años, tenía 4.000 dólares, de los cuales invirtió el 80% y obtuvo un beneficio de retorno del 50%. Y, aunque reconoce que tuvo algo de suerte, asegura que la suerte es para los que la buscan.

5- Las propiedades pueden ser una gran inversión

El objetivo de tener un lugar de residencia cuanto antes en la vida debería ser una cuestión crucial, según Dogen: tan pronto como sepas donde quieres vivir durante los próximos 20 años, es recomendable que compres una casa, sobre todo por que "la inflación es un monstruo". Con 26 años y el dinero ganado en una inversión anterior, este millonario se compró una casa por 580.500 dólares en San Francisco, aunque para lograrlo tuviera que hipotecarse.

6 - Vive de manera más humilde

"Cuanto más rico seas, más discreto y frugal debes ser", desvela Dogen. Argumenta que demasiada gente joven ha perdido todo lo que tenía en cosas que no necesitaba sólo para impresionar a amigos o fardar en las redes sociales: "No hay nada de lo que avergonzarse en ser pobre". No gastar en exceso ni vivir por encima de tus posibilidades es la clave. Así, Dogen recalca que grandes empresarios de éxito como Mark Zuckerberg llevan la misma ropa cada día.

7 - Emprende, además de ser empleado

En su opinión, hay dos formas de ganar dinero: trabajar para los demás o ser emprendedor. Pero, ¿y si fuese mejor hacer las dos cosas al mismo tiempo? Con el tiempo, es posible que esa pequeña empresa se convierta en un gran negocio y se gane mucho más dinero que siendo un mero empleado de una compañía. En su caso, Dogen comenzó mientras trabajaba su blog de finanzas, Financial Samurai, del que puede vivir cómodamente.

8 - Ten una importante red de contactos

Los contactos lo son todo en los negocios y, cuantos más aliados tenga uno en el camino, mejor. Por muy trabajador que sea uno, sin la ayuda de los demás no llegará muy lejos. Dogen considera que una vez que tengas a alguien que pueda ayudarte a tu lado, tu negocio avanzará con paso mucho más firme.

9 - Invierte en tu educación

"Tu cerebro es tu mejor arma. Una educación potente es una de las cosas más valiosas que alguien puede tener", sostiene Dogen. Es por ello que considera que hay que expandir el conocimiento todos los días, más allá de la época universitaria o el posgrado. En este sentido, internet es uno de los medios de acceso a la formación más sencillos que existen, ya que es una manera barata (solo hay que pagar la conexión) de tener acceso al conocimiento. En su caso, después de haberse graduado de un máster, Dogen siguió realizado cursos relacionados con las finanzas. Eso le permitió montar un blog con tanto contexto y profundidad como el Financial Samurai.

10 - No te desligues del progreso

La cantidad de dinero que alguien ahorra es "mucho más importante" que la cantidad de dinero que alguien gana. Dogen cuenta que algunas personas con las que se ha encontrado en su vida han caído en la bancarrota a causa de no saber ahorra la enorme cantidad de dinero que ganaban. En este sentido, recomienda aprovecharse de algunas opciones que los bancos dan, como el saber exactamente en qué se gasta uno el dinero, analizar el portfolio de inversiones, calcular tus necesidades financiaras o establecer tu plan de jubilación. En su caso, Dogen lleva usando el mismo sistema de control de las finanzas online (y gratuito) desde 2012. Eso le ha permitido "optimizar" su riqueza al máximo.