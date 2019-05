Cómo aprender a motivarte en el trabajo: 6 estrategias para no perder las ganas

Mantener la motivación en el trabajo es bastante más difícil de lo que parece, no en vano al menos uno de cada 10 empleados decide cambiar cada año de compañía. De hecho, la incapacidad para retener talento puede suponer un gran sobrecoste para las empresas, que pierden un 20% del salario anual por cada empleado que deja la compañía. Por eso, cada vez hay más iniciativas en el sector empresarial para evitarlo, pero también hay estrategias que los propios trabajadores pueden seguir para mejorar su bienestar emocional.

Según explica Gonzalo Martínez de Miguel, director de Infova, "esto es algo que les ocurre incluso a las personas de más éxito. Un ejemplo es el caso del futbolista Andrés Iniesta, que después de haberlo ganado todo en el fútbol, afirmó lo difícil que le resultaba mantenerse ilusionado con su profesión y encontrar el sentido a lo que hacía. Si entendemos la motivación como la energía, actitud y optimismo con el que hacemos las cosas, probablemente es difícil estar siempre en el tope. Ningún motor puede estar constantemente a pleno rendimiento y el bajo nivel de motivación es muy humano".

Mira también Cuando las compañías priorizan tu salud mental: estas son las 5 mejores prácticas

Martínez insiste en que el problema no es caer en el pozo de la desmotivación; el problema es quedarse estancado ahí, y es que la desmotivación laboral, cuando se mantiene en el tiempo, inhabilita a cualquier empleado para realizar sus tareas. Por otro lado, señala que "cualquier trabajo que se puede realizar con un bajo nivel de motivación mantenido en el tiempo, no vale la pena". En este sentido, cada profesional también puede cuidar su nivel de motivación. Por ello, explica que se pueden seguir una serie de estrategias, para que cuando este 'virus' aparezca, poder revertir la situación sin que se vuelva alarmante.

1.- Elige conscientemente un alto nivel de motivación

"La motivación se elige, como el resto de las actitudes humanas. Recupera el poder de elegir tu actitud. No dejes que sean la circunstancias las que determinen tu elección. Si hacemos caso a Victor Frankl, psicólogo que vivió la experiencia de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, es cierto que las circunstancias que te rodean influyen en tu respuesta pero no la determinan. Por difícil que sea tu realidad siempre tienes el poder de elegir tu respuesta", señala Martínez.

2.- Permítete estar de bajón, cuando tienes motivos para ello

"Escúchate, acepta que estás bajo de ganas o de entusiasmo, date permiso para atravesar esos días y sal rápido de ese lugar. Negar la dificultad aplaza tu respuesta emocional, pero no la va a eliminar. Merece la pena seguir manejando la emoción, te puedes abandonar a la melancolía, pero no te olvides de recuperar las riendas de tu estado de ánimo", aconseja.

3.- Ajusta tu expectativa

"La vida tiene luz y tiene sombras. Tiene momentos brillantes y otros más oscuros. Si tu expectativa es tu todo va estar siempre bien te vas frustrar. Como nos recuerda Tom Hanks en Forrest Gamp, 'Shit happens'", explica.

4.- No dejes de valorar todo lo que si tienes

"En tu vida hay un gran número de cosas que están bien. Centrarte principalmente en lo que está mal y olvidarte de lo que está bien es por un lado injusto y por otro inefectivo. Cuando pienses en tu realidad, personal o profesional, haz fotos completas. Subraya y dale peso a todo lo que sí te funciona, a todo lo que sí has conseguido, a todo lo que sí puedes agradecer. No vas a caer en el conformismo, no vas a renunciar a tus objetivos por reconocer lo que sí funciona. Puedes agradecer lo que tienes mientras buscas lo que quieres. Puedes reconocer lo que has conseguido mientras luchas por alcanzar tus objetivos", recomienda

5.- No pierdas el buen humor

"Rodéate de gente con sentido del humor. Elige una mirada cómplice con la vida. Woody Allen nos recuerda que la vida es comedia y es tragedia. Depende de la mirada que elijas. No dejes de ver la parte cómica que tienen muchas situaciones que nos parecen inicialmente un gran problema. La sabiduría popular acuñó la ecuación 'tragedia más tiempo igual a comedia'. Cuántas cosas que en su momento te parecieron un drama, luego te han parecido anécdotas hasta divertidas", sostiene.

6.- Cuídate

"Es difícil mantener un alto nivel de motivación cuando estás agotado. Cuida lo que comes, no dejes de hacer ejercicio, respeta tus horas de sueño, desconecta. En definitiva, ayúdate a ti mismo creando las mejores condiciones personales para una mirada optimista", concluye.