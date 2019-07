El 'bootcamp' para analógicos que te sale gratis si no consigues empleo en 6 meses

En los tiempos digitales que nos ha tocado vivir, resulta casi imposible estar al día en cuestiones informáticas: la innovación tecnológica avanza a una velocidad uniformemente acelerada y cualquier aprendizaje se queda prácticamente obsoleto a los pocos meses de adquirirlo. Por eso, una de las tendencias actuales son los 'bootcamps', una suerte de másters intensivos que permiten a los alumnos actualizar sus conocimientos en nuevas tecnologías. Y, aunque no suelen ser baratos, sus alumnos tienden a conseguir trabajo más rápido que por otros cauces. De hecho, ya hay alguna compañía como Geekshubs que no cobra el precio del curso si los alumnos no encuentran empleo en seis meses.

Chaume Sánchez, CEO de la compañía, explica a 'La Información' que fue a partir de 2012 cuando cayó en la cuenta de que había una necesidad social sin cubrir, por lo que se propuso reinsertar en el mercado laboral a los perfiles 'analógicos'. "Me di cuenta de que la formación reglada iba más lenta que el mundo digital", sostiene, al tiempo que destaca que durante la crisis hubo mucha gente que "perdió el empleo y se quedó con pocas herramientas" para adaptarse a la nueva realidad tecnológica. En este sentido, también advirtió que la transformación digital del sector empresarial iba más rápido que el proceso de digitalización de los trabajadores.

"Muchos, por no tener competencias técnicas, se quedan fuera del mercado laboral. Por ejemplo, hay señores y señoras con perfiles de 'management' que tenían rangos salariales altos durante la crisis y que las empresas no los querían. Pero a nosotros nos valían", señala Sánchez. Pasó la crisis y, en plena recuperación económica, Geekshubs ha crecido tanto que el año pasado tuvieron 200 alumnos. Para 2019, la expectativa es que lleguen a 800.

Sin embargo, su éxito (y las carencias tecnológicas de la sociedad española) "no es culpa de las universidad". Porque, según Sánchez, su compañía no nace con el objetivo de reemplazar o competir con la educación reglada, "por muy lenta que vaya a veces", sino de complementarla. Ese espacio de educación superior lo compara con aprender a montar en bicicleta, "pero si quieres correr el Tour, solo con la universidad no puedes". En este sentido, destaca que Geekshubs trabaja con algunos centros importantes en sitios como Valencia y Barcelona.

El 94% de los alumnos tiene empleo a los seis meses

Cada 'bootcamp' cuesta 6.500 euros, "una cifra acorde con el mercado actual" de cursos y másteres intensivos, según Sánchez, quien está tan seguro de que permiten a cualquier alumno conseguir empleo después que asegura que no se le cobra el curso a quien no logre un nuevo empleo en los siguientes seis meses. "Se cobran 500 euros de matrícula y se paga el resto al final; si no se consigue un empleo en ese período razonable, no se le cobra", explica, al tiempo que resalta un dato que habla por sí solo: más del 94% de sus alumnos consigue un empleo durante el medio año posterior a la realización del 'bootcamp'.

Para lograr esta increíble tasa de éxito, a quienes deciden apuntarse les hacen una prueba de nivel. Independientemente de la formación previa del alumno, si no pasa el test se le recomienda empezar con un "prebootcamp", que sería algo así como un curso de iniciación en desarrollo antes de apuntarse en los dos cursos intensivos principales (Full Stack Developer y CTO); si pasa la prueba, comenzaría directamente la formación de 12 semanas.

Aunque cada 'bootcamp' está abierto a todo el mundo, "las personas de más edad son las que representan ahora mismo a más del 50% de los alumnos totales". En este sentido, los perfiles más habituales que se han quedado desactualizados suelen estar relacionados con banca, ingeniería industrial y telecomunicaciones. Por eso precisamente Sánchez reconoce que su 'target' son ese tipo de personas "con mucha experiencia profesional, pero menos conocimientos tecnológicos concretos", aunque también lo contrario: "personas con formación universitaria, pero poca experiencia".