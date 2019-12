El collar que te permite escuchar música sin cascos (y evita accidentes de tráfico)

La introducción de los patinetes eléctricos en nuestro tráfico sigue siendo excesivamente lenta: en 2018, hubo cinco víctimas mortales con vehículos de movilidad personal implicados en 273 accidentes registrados; en 2019, la Fiscalía de Seguridad Vial calcula que el número de atropellos y colisiones se triplicará, un dato que evidencia tanto que la normativa debe avanzar como que los usuarios de patinetes deben ser más conscientes y respetar las normas vigentes, entre ellas, la prohibición de llevar auriculares. Pero, ¿cómo cambiar un hábito tan común como el de escuchar música? Una empresa valenciana podría haber dado con la solución: Nek One, un collar sin 'cascos' que te permite disfrutar de tus géneros favoritos, al mismo tiempo que sigues escuchando el ruido ambiente que te rodea.

Y no solo sirve para quienes van en patinete: las nuevas realidades de movilidad (patinetes, bicicletas, coches y motos eléctricas que no emiten sonido) han supuesto un incremento de los atropellos de un 300% en los últimos siete años. Y, aunque este aumento no se debe exclusivamente a imprudencias al volante o manillar, lo cierto es que la DGT y los municipios han empezado a sancionar severamente el uso de auriculares mientras se conduce, con multas de hasta 1.000 euros. Por eso, en 2015 empezó a gestarse Necksound, un proyecto español que pretende que los usuarios circulen más seguros... Y también para que los peatones eviten ser atropellados.

Álvaro Morillo, fundador y CEO de la empresa, explica el origen de la idea: "Hace cuatro años, una tarde estaba disfrutando de un agradable entrenamiento de 'running' mientras escuchaba música con auriculares. La inmersión de los auriculares me aisló del entorno y estuve muy cerca de tener un accidente, cuando un vehículo me advirtió de su presencia y no pude escucharlo. Esta experiencia hizo que continuara el entrenamiento con los 'cascos' sobre los hombros para escuchar el entorno y disfrutar de la música. Así empezó todo".

El proyecto de Necksound nació como tal en Kickstarter, una plataforma de crowdfunding que pone en contacto a emprendedores y a mecenas, tal y como explica Pablo Esteve, director de Marketing de Necksound: "En el momento en el que el proyecto consiguió 300 mecenas, empezó a ser interesante". A partir de ese momento la idea pasó a ser una iniciativa a la que se han ido sumando inversores -siempre en formato corwdfunding- y, hoy, ya es una realidad: Nek One ya se puede reservar en preventa en la web de la compañía y el próximo 25 de enero de 2020 empezará a distribuirse, tanto a través de la plataforma online como en tiendas físicas.

Para entonces, la normativa provisional de la DGT, publicada este mismo mismo mes, ya aplicará multas de hasta 1.000 euros para quienes incumplan las normas de circulación para patinetes eléctricos, entre ellas, la citada prohibición de llevar auriculares. Por eso, Esteve explica que el dispositivo está pensado para cumplir con la normativa actual y que la compañía ya está en contacto con la DGT para adaptarse si fuera necesario a cualquier cambio en la legislación.

Prevención de la salud e inclusión social

Otro de los motivos detrás de la concepción del producto tiene que ver con la prevención de los riesgos que los auriculares pueden tener para la salud: según datos de la Organización Mundial de la Salud, su utilización continuada ha aumentado el riesgo de sordera en los perfiles de entre 12 y 35 años, hasta el punto de calcular que una de cada diez personas padecerá en 2050 algún tipo de discapacidad auditiva por esta circunstancia. Por eso, el dispositivo trata de ser lo menos lesivo posible para el oído, al tiempo que permite escuchar música con calidad, gracias a sus micro altavoces estéreo direccionables al oído del usuario.

De hecho, la gran ventaja de orientar el sonido directamente al oído es que ni siquiera es molesto o invasivo con el entorno: "Ha sido concebido como una alternativa a los auriculares tradicionales porque no aísla por completo, pero tampoco molesta a las personas que se encuentran en un radio de acción próximo", explica la compañía. "No son auriculares, no son altavoces; son una forma de escuchar música en el exterior", añade.

Pero, además, Esteve añade que Nek One podría ayudar a la inclusión social de algunos colectivos, como el de los invidentes: "Por el momento, es solo una idea, pero ya hemos hablado con la ONCE al respecto y están muy interesados". Una idea que pasa por que los usuarios de smartphone utilicen Nek One a modo de altavoz inteligente para usar sin manos asistentes de voz como Siri en sus teléfonos. "Tiene micrófono y tiene altavoz, así que podría ser una herramienta muy útil en el futuro para los invidentes", concluye.