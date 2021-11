Fecha: 4 de octubre

ASUNTO: A tener en cuenta



En caso de que se envíe un correo electrónico con instrucciones explícitas, únicamente se permite hacer tres cosas:

1. Enviarme de vuelta un correo electrónico en el que se me explique que algo de lo que haya dicho sea incorrecto ¡A veces simplemente me equivoco!

2. Solicitar más aclaraciones en caso de que haya sonado ambiguo.

3. Hacer lo que he dicho en el mail, seguir las instrucciones.



Si no se hace nada de lo anterior, se le manifestará a la gente de inmediato que renuncie de inmediato.



Gracias,

Elon