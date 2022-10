La empresa sin trabajadores que obtiene más de 14 millones de euros anuales

Cuando Gary Brewer creó su empresa en 2007 junto a su socio Andrew Rogers no pensaba que fuese a ser tan rentable. Según la base de la mayoría de emprendedores, a medida que tu proyecto crece vas necesitando más trabajadores que den apoyo al negocio, sin embargo, en su caso, fue completamente distinto. BuiltWith, la firma de los dos empresarios, no han necesitado nunca tener empleados que acudan a diario a sus oficinas para poder llegar al éxito. Hoy en día ingresan más de 14 millones de euros al año y no necesitan ninguna ayuda extra. ¿Cómo lo han conseguido? Simple, la tecnología es su principal pilar.

En sus inicios, Brewer se encontraba en una conferencia de startups de Sídney, su ciudad natal, donde aprendió dos bases clave para crear un negocio. Por un lado, que este tipo de empresas emergentes estaban al alcance de la mano de cualquier ciudadano, y por otro, que no le gustaba la política corporativa o la necesidad de promocionar el producto que quería vender. Mientras trabajaba a tiempo completo en otras empresas, decidió pensar en un buen producto que se vendiera de manera fácil por el boca a boca, apuntan desde la web 5 to 9. Cada noche durante cuatro años trabajó en este proyecto de manera paralela hasta lograr lo que buscaba.

Diseñar una tecnología exclusiva

Empezó construyendo herramientas que facilitasen la creación de páginas webs, pero no terminaban de conseguir lo que él buscaba. Después de navegar por los códigos de multitud de páginas webs y descubrir diseños de lo más originales, tuvo la idea de lanzar su propia compañía online. "¿No sería genial saber qué tecnología utiliza cada sitio web?", pensó y con ello descubrió su propósito. Así nació BuiltWith, una empresa que en sus inicios permitía conocer la tecnología que usaban los competidores para crear sus webs y que finalmente ha incorporado otras funcionalidades como el análisis de datos o el e-commerce.

Con una versión de pago y otra gratuita, la empresa de Brewer permite generar importantes ingresos. Además, su acuerdo con el directorio de dominios online AboutUs le ha permitido registrar una mayor información, haciendo crecer su tecnología. Andrew Rogers, cofundador de la compañía y asesor, quedó fascinado con el proyecto y pronto animó a Brewer a dejar su trabajo diario para dedicarse por completo al nuevo negocio. Aunque Rogers siempre había trabajado en empresas con una amplia plantilla, se dio cuenta de que este negocio no era igual que el resto. Dado que los clientes llegaban de manera directa y no había demasiados pasos intermedios, no necesitaban empleados para seguir creciendo.

Siempre que los clientes tienen alguna duda con el uso de su herramienta, Brewer hace un tutorial breve que les permite resolverla y esto se deposita en un apartado concreto para que futuros compradores puedan conocerlo mejor. Gracias a ello, BuiltWith se automatiza de manera inmediata y no necesita otros especialistas de ventas, atención al cliente o incluso programadores a los que derivar el trabajo.