La joven que gana más de 100.000 euros haciendo manzanas de caramelo

Cuando Danira Cancinos tenía 15 años se quedó embarazada del que hoy es su hijo, tuvo que abandonar la escuela secundaria y optar por un trabajo en un salón de juegos en el que apenas llegaba al salario mínimo, ya que su madre era ama de casa y su padre no tenía trabajo. Entonces, a buen seguro que esta joven natural de Guatemala y afincada en el estado de California, no podría imaginar que su historia acabaría en Internet... como un ejemplo de caso de éxito y emprendimiento.

Todo comenzó con la necesidad de cocinar para sus hijos, ya que no podía permitirse comprar ciertos productos horneados que querían. A los 24 años había tenido dos hijas más y ella y sus pequeños vivían con sus padres, su hermana y su sobrino en una casa de tres habitaciones en Sylmar, un barrio de Los Ángeles. La joven solía publicar los resultados de sus elaboraciones en Facebook y sus amigos comenzaron a hacerle pedidos. Al año ya estaba recibiendo pedidos pagados.

Cancinos explica a Grow los dos grandes errores que cometió en su carrera al empezar: el primero, cobrar menos de lo que merecía; el segundo, no establecer límites sobre la cantidad de trabajo que realmente podía y quería hacer. "Cuando empezamos -dice sobre los panaderos que están iniciándose- no tenemos la confianza en nosotros mismos para cobrar lo que se supone que debemos, porque pensamos que solo somos principiantes y nuestro trabajo no tiene el mismo aspecto que el de una panadería de verdad", explica. Ella comenzó cobrando solo 35 euros por pedido. Ahora cobra un mínimo de casi 100 euros.

Había momentos en el que Cancinos aceptaba hasta ocho pedidos por fin de semana. Entonces, trabajaba sin parar con el fin de llegar a todos y después, con poquísimas horas de sueño, volvía al trabajo habitual en el salón de juegos. Llegó un momento en el que, confiesa, se dio cuenta de que ya no podía aceptar más pedidos o sería una "persona infeliz".

Aunque esas primeras lecciones de negocio fueron difíciles de aprender, le dieron notoriedad y la oportunidad de expandir y perfeccionar su oficio. Empezó solo haciendo cupcakes y siguió elaborando tartas de queso y lo que se ha convertido en su verdadero best seller: manzanas de caramelo. La exclusividad que este dulce le reportó, hizo que panaderos que ya llevaban años en el negocio le pidieron cursos en línea para aprender a hacer esas manzanas. Así fue como en 2017 comenzó a dar clases a través de Facebook Live por entre 10 y 20 euros.

En enero de 2019, Cancinos optó por un curso online sobre negocios por el que tuvo que pagar unos 1.500 euros. "Fue una inversión muy difícil para mí", reconoció. "Nunca he invertido esa cantidad de dinero en una clase". Tras acabar estos estudios, la joven natural de Guatemala comenzó a impartir sus clases de forma más profesional a través de Facebook Live: constarían de nueve sesiones, de una hora cada una, en un período de tres semanas. En aquel momento, ella ya era consciente del talento que tenía para elaborar manzanas de caramelo.

Al anunciar ese primer curso, la joven esperaba que se unieran unas 100 personas en el mejor de los casos. Sus expectativas se superaron y con creces: se apuntaron 315 personas. Llegó a recaudar hasta 60.000 euros durante las dos semanas que duraban las inscripciones. En un año llegó a superar la cifra de los 100.000 euros. Aquella inversión de 1.500 euros había merecido la pena, y mucho.

Meses más tarde, Cancinos redujo el número de pedidos, ya que estaba totalmente concentrada en sus cursos en línea. Su empresa ya iba tomando forma bajo el nombre de Dani's Dulce Confections. Además, agregó varios títulos a su repertorio como churros rellenos o un curso para cocinar una mini tarta de queso y Oreo.

Al inicio de la pandemia, cuando estaba lista para impartir un curso de preparación de galletas, la joven enfermó, pero la inscripción seguía abierta. Recuerda entonces como estando en la cama y sin poder levantarse, estaba ganando hasta 5.000 euros.