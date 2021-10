¿Cuáles son tus objetivos? Así hay que contestar en una entrevista de trabajo

Quizá a lo largo de la pandemia del coronavirus hayan cambiado tus preferencias a largo plazo. Es por lo que muchos estos días han decidido dar un vuelco a su vida y plantearse dejar sus trabajos para perseguir su verdadero sueño o ir detrás de su mayor ambición. Cualquiera que sea el plan en cuestión, lo que está claro es que habrá que enfrentarse nuevamente a numerosas entrevistas de trabajo hasta que uno resulte contratado. Para ello, es necesario conocer de antemano algunas de las típicas preguntas que se suelen realizar en estas entrevistas. Cuáles son nuestras debilidades, entre otras, suelen destacar en estos procesos.

Para responder a esta pregunta es fundamental adaptarse al contexto de la empresa que nos podría contratar. Es decir, no nos están preguntando por nuestras metas a largo plazo en la vida, si no cuales son nuestros objetivos dentro de esa empresa. En definitiva, cómo nos vemos a largo plazo aplicando a esa oferta y siendo seleccionados. Es por lo que sí estamos bastante alejados de las postulaciones de la propia entidad desde la que nos han llamado, nos resultará más dificultoso poder optar a este puesto y responder correctamente.

Piensa dentro de la empresa

Antes de acudir a la entrevista es fundamental que revisemos con nosotros mismos cuáles son nuestras metas, nuestras ambiciones laborales. El siguiente paso es cómo podemos amoldar estos conceptos a lo que se nos está demandando en esta empresa. Por ejemplo, en caso de que hayas sido seleccionado en un proceso para cubrir la vacante de editor de vídeo para una reputada productora, no has de mencionar ninguna firma de la competencia. Directamente estarías diciendo que quieres trabajar allí, y que la oportunidad que se te ofrece no está dentro de tus objetivos.

En esta línea, es fundamental tener un lenguaje constructivo. En un contrato laboral entran en juego dos partes: tú mismo como profesional y la empresa te está dando esta oportunidad. Ha de tener un impacto al destacar lo que puedes aportar a la compañía más allá de tu perfil profesional. Así que al igual que tú deseas cumplir tus sueños en tu vida profesional, la empresa también quiere cumplir unos determinados objetivos. Es por lo que no hay que mencionar ningún tipo de objetivo personal que no tenga que ver estrictamente con el propio trabajo. Lo correcto sería evitar este tipo de respuestas, excepto que tengan que ver con el propio puesto. La empresa siempre querrá percibir que con ellos puedes llegar a tus metas.