Oferta de empleo en la Casa Real de Inglaterra: sueldo desde 26.700 euros

Trabajar para la Reina de Inglaterra, Isabel II, es ya una realidad. La Casa Real ha lanzado una nueva oferta laboral en estas semanas cargada de polémica. El puesto en concreto es para personal de limpieza y lo que más ha sorprendido a los usuarios han sido las condiciones del mismo viniendo desde una institución tan importante.

La soberana británica ha sido recientemente galardonada como 'Anciana del año', pero ha optado por rechazar de manera educada este premio ya que no se considera mayor. "Una solo es tan vieja como se siente", ha explicado Isabel II. Su secretario privado, Tom Laing-Baker, comunicó por carta a la revista que entrega el premio, 'The Oldie', que la monarca "no cree que cumpla los criterios relevantes para poder aceptarlo". Su estado de salud también se encuentra delicado y esta misma noche, la soberana de 95 años ha tenido que permanecer en el hospital King Edward VII.

En relación con el trabajo en el Buckingham Palace, uno de los puntos más destacados es que no será necesario contar con experiencia previa. Según ha adelantado el diario Mirror, el comunicado donde se expone la oportunidad laboral asegura que el candidato "obtendrá las habilidades profesionales gracias a lo que aprenda del resto del personal" y siempre cumpliendo con los altos estándares de la institución.

Siete días a la semana

Lo que más ha indignado a los usuarios han sido los requisitos de este puesto. Según se indica el solicitante elegido tendrá que trabajar de lunes a domingo, es decir, los siete días de la semana. El sueldo es de 12,89 euros por hora, de manera que quienes opten por el trabajo a jornada completa obtendrán un salario de 22.600 libras, que al cambio son 26.817 euros al año. También existe la posibilidad de trabajar por media jornada con un sueldo de 13.408 euros.

Desde la Casa Real también solicitan a una persona eficiente y proactiva con gusto por el detalle, que apoye al resto de la plantilla en otras funciones o eventos de gran relevancia. "Al unirse a nuestro equipo de profesionales en las instalaciones de Londres, mantendrá, limpiará y cuidará gran parte de los interiores y artículos de las estancias", detalla el documento de la vacante. Asimismo, también exigen que el candidato tenga habilidades de gestión del tiempo y sepa priorizar las tareas diarias con motivo de la gran carga de trabajo que supone este puesto.