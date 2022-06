Una pareja convierte 88 cabras en una empresa de 140 millones de euros

No existe en manual escrito que detalle todos los pasos necesarios para que una empresa tenga éxito. Si bien, hay herramientas que pueden facilitar este objetivo, no se encuentran unas técnicas que puedan ser aplicables a todas las compañías. En ocasiones, para que un negocio triunfe no hace falta más que una buena idea y un contexto que incentive la innovación y el emprendimiento.

Esto lo que le ha ocurrido a Josh Kilmer-Purcell, de 52 años, y a Brent Ridge, de 48. Esta pareja "adoptó" a 88 cabras en el año 2008. Su vecino, un agricultor con problemas económicos que vivía en Sharon Springs, Nueva York, le pidió a los hombres que cuidaran de su rebaño porque él ya no podía hacerse cargo. Tras un primer momento de desconcierto, los adultos, con el objetivo de sacarle partido a estos animales, decidieron buscar en el Google: "¿Qué se puede hacer con leche de cabra?".

Éxito en poco tiempo

Tras una primera investigación, la pareja comenzó a fabricar productos como jabón de leche del animal para amigos y familiares. Según detalla Inc, un gran número de los clientes señaló que los artículos comprados habían curado las afecciones cutáneas. Viendo la respuesta inicial, Kilmer y Ridge decidieron montar una empresa. Así pues, en 2009 lanzaron Beekman 1802, en honor a la dirección de su granja.

El éxito de esta compañía no tardó en llegar. En pocos años, esta consiguió posicionarse en el puesto número 1.112 en la lista Inc. 5.000, una clasificación de las empresas privadas que más rápido han crecido. Por otro lado, desde Beekman 1802 aseguran haber generado más de 150 millones de dólares en ventas, esto son 140 millones de euros.

Cómo lo consiguieron

Ahora, la pareja ha decidido compartir la fórmula por la que han conseguido convertir la leche de cabra en oro. En primer lugar, cabe señalar que Kilmer tenía experiencia previa en redacción y publicidad y había trabajado como director creativo en una variedad de firmas de Nueva York. Por otro lado, Ridge es médico y anteriormente había estado contratado es una de las compañías médicas más importantes de Estados Unidos. Sin embargo, poco antes de comenzar en este negocio ambos fueron despedidos.

Ante esta situación extrema, la pareja vio una oportunidad comercial cuando se hicieron cargo de las cabras de su vecino. "Fue el destino que sucediera, y sí, una búsqueda en Google y desesperación", ha comentado Kilmer. La experiencia en salud del otro hombre les sirvió para identificar los beneficios médicos que tenía la leche de estos animales. Después de los primeros comentarios positivos, sabían que era el momento de lanzar sus productos al mercado. Al mismo tiempo que esto sucedía, el comunicador encontró un nuevo trabajo como publicista e invirtió el dinero en lanzar la empresa.

Tras unos primeros 'noes', recibieron un sí por parte de unos grandes almacenes situados en la Quinta Avenida. "Me levantaba todas las mañanas a las cuatro de la mañana, cargaba nuestro camión, conducía tres horas y media hasta la ciudad para instalarme y me quedaba allí hasta las ocho de la noche" ha recordado Ridge. El éxito en ventas llamó la atención de la marca Anthropologie, que se convirtió en el primer socio nacional importante de Beekman. A continuación, poco a poco y gracias a un responsable de relaciones públicas, la compañía fue ganando notoriedad pública y presencia en los medios.