La influencer de TikTok que te enseña en 60 segundos a encontrar trabajo

El mundo de las redes sociales y los 'influencers' han supuesto una total revolución en cómo el ciudadano o consumidor se comporta en el mercado e interactúa con este. Además, con un mercado laboral cada vez más agresivo, personas dedicadas al mundo de los recursos humanos aconsejan a miles de personas sobre cómo confeccionar un 'curriculum vitae' perfecto, enfrentarse a las preguntas en una entrevista de trabajo o postularse de manera idónea para una nueva vacante. A esto se le une la ausencia de estos conocimientos en muchos de nosotros ya que en ningún momento de nuestra etapa educativa recibimos formación en ello.

Plataformas como TikTok se han convertido en un aliado indispensable en los más jóvenes que están en búsqueda activa de empleo, algo en lo que incidía el pasado marzo The Washington Post. Tal ha sido el punto de inflexión que la propia red social anunció el pasado mes de mayo que lanzaría un servicio interno de búsqueda de empleo, asesoramiento y captación de talento joven a través de sus vídeos. A esta iniciativa, bautizada bajo el nombre 'Tik Tok Resume', se han unido grandes marcas como Chipotle, la NBA o Shopify. Además, 'hashtags' como #empleo, #recursoshumanos, #rrhh, #entrevistadetrabajo o #cv cuentan con millones de visualizaciones en la propia aplicación.

En España destacan cuentas como Alba Vilches, Un café con RRHH o la influencer Eva Porto, la más popular del momento. Con casi 490.000 seguidores en Tik Tok y 347.000 en Instagram, la joven coruñesa confiesa a La Información que comenzó a realizar este tipo de publicaciones a raíz del confinamiento. "Tenía mucho tiempo libre y el mundo audiovisual siempre me ha atraído y junté mi pasión con mi profesión", detalla Eva Porto. Al igual que otros creadores, el contenido didáctico está ganando cada vez más su espacio junto al entretenimiento en estas plataformas.

Según sus propias palabras, el conocimiento en la búsqueda de empleo es algo "muy importante". "Más allá del hecho de encontrar un trabajo y que sea satisfactorio. Yo misma me di cuenta de lo duro que es el mundo laboral", asegura Porto. Tras no conseguir la visibilidad suficiente en YouTube, Eva notó que sus publicaciones funcionaban en Instagram igual que en Tik Tok. El formato de un currículum o las preguntas de una entrevista de trabajo destacan entre sus publicaciones más vistas. Desde su punto de vista, el conocimiento respecto al mundo de recursos humanos es tal, que estos gabinetes se terminan percibiendo de una forma más distorsionada de la que es en realidad.

Gran ausencia de formación

Uno de sus primeros trabajos consistía en realizar entrevistas dentro de un programa de captación de talento de una consultoría en Madrid. Allí es cuando empezó a percibir la falta de conocimiento de esta materia en personas "recién salidas de la carrera". "Nunca nos enseñan, ni en el trabajo ni en la universidad, a cómo hacer una entrevista o qué incluir en un CV", recalca la profesional en recursos humanos. "Existe una gran desconexión entre el periodo en el que una persona termina el Bachillerato y la Universidad, y ésta y el mundo laboral. Te sientes abandonado. Nadie te explica qué viene después o lo que tienes que hacer. Nadie te asegura nada y llegas al vacío de buscarte tú mismo la vida. La conexión entre las empresas y las universidades debería de ser real".

Respecto a la actual situación del mercado laboral, la influencer espeta que se debería de dar una "visibilidad real" a las carreras con más demanda. A eso se le une la competencia tan agresiva a la que se enfrentan las personas jóvenes recién salidas de la universidad con perfiles cada día más específicos por parte de las empresas a pesar de la escasa formación. "Estamos en plena revolución digital y hay muchísimas profesiones nuevas que tienen una gran demanda con perfiles que no se están cubriendo", explica. "Hay muchísima gente tan formada, pero que lamentablemente sus profesiones no están demandadas. Somos la generación laboral más formada de la historia pero en el mercado no hay hueco".

Sus seguidores, según los datos que ella maneja, son principalmente personas jóvenes de menos de treinta años pero también recibe mensajes de personas más adultas. El éxito de su contenido ha sido tal que decidió abandonar esta carrera para centrarse más en esta nueva trayectoria de la asesoría laboral, algo que le apasiona. "Estoy viviendo el mismo proceso pero desde otra perspectiva. Ya no me centro en evaluar a un candidato, si no en aconsejarle para que muestre todo su potencial", explica.

Salud mental y búsqueda de empleo

Preguntada por qué le recomendaría a alguien en plena búsqueda de empleo, Eva Porto asegura que la gran mayoría de nosotros "nos ponemos unas expectativas muy altas". "Haces tres entrevistas, no te llaman de ninguna y ya piensas directamente en el fracaso. Nos machacamos muchísimo", confiesa. "Que no te seleccionen para una entrevista no significa que no valgas. Pueden no ver tu talento o que tu perfil no sea el idóneo en ese puesto, pero sí en muchos otros. Las personas jóvenes tienen muchísimo que ofrecer".

Asimismo, Porto sostiene que los procesos de búsqueda de empleo tienen una parte "muy mental". "Las personas empiezan muy motivadas pero a medida que empiezan los descartes, que es normal, la autoestima empieza a bajar", asevera. "Cuando vas con el pensamiento de que no te van a seleccionar, lo transmites en la entrevista y sí que descartan por ello". Para salir de este "bucle", la profesional declara que es fundamental cuidarse mentalmente y sentir que sí que tiene que aportar, "a pesar de no tener experiencia". En relación con el currículum, Eva Porto opina que es fundamental adaptarse a la empresa y al sector al que nos vamos a dirigir ya que es "nuestro folleto, una tarjeta de venta". Las entrevistas convendría practicarlas de forma previa y ser autocríticos.

"Hay que perderle el miedo a reinventarse"

Por otra parte, en relación con la precarización laboral, la gallega indica que hay que empezar a formar a la gente en puestos demandados. "Gente tan formada y con empresas que no demandan sus perfiles, junto con las tan pocas oportunidades, pues se explota a los jóvenes", observa. "La solución es irte de donde vives o reinventarse. Hay que perderle el miedo a reinventarse. Todo el mundo tiene muchísimas competencias. Si no has encontrado eso que te guste, es porque no lo has conocido. La profesión idónea no te va a venir a buscar".

En último lugar, la Comisión Europea ha presentado una propuesta sobre transparencia retributiva para garantizar que los trabajadores europeos reciban la misma retribución por el mismo trabajo. El texto fijará medidas como la necesidad de informar de antemano a quien postule a un puesto de trabajo sobre cuál va a ser su salario. Según las propias palabras de la entrevistada, "cuanta más transparencia, mejor". En relación con el teletrabajo, y cómo ha irrumpido en nuestra rutina, Porto destaca que la "autonomía que se le ha dado al trabajador" debería continuar.