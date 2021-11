Warren Buffett advierte del error que puede arruinar tu negocio en 5 minutos

A sus 91 años, Warren Buffet, uno de los multimillonarios con más éxito de la historia, cuenta con la experiencia necesaria como para poder aconsejar a otros sobre finanzas. Sabe cómo hacer crecer el dinero a través de hábiles inversiones hasta el punto de haberse convertido en una leyenda en el mundo bursátil. Conocido por unos como "el oráculo de Omaha", cuenta con 104.000 millones de dólares y se posiciona en el décimo puesto a nivel mundial dentro del Índice de Multimillonarios de la agencia de noticias económicas Bloomberg.

En este sentido, el magnate recalca que la reputación necesaria para ser respetado en el mundo de los negocios uno tarda unos 20 años en construirla, pero que se puede "arruinar en cinco minutos". "Si piensas así harás las cosas de forma diferente", recalcó. "Se puede perder dinero de una empresa y ser comprensivo, pero perder una pizca de la reputación de la propia empresa es algo impagable". Es por lo que, según sus propias palabras, la reputación es "un valor activo incalculable que debe protegerse todos los días".

Sin duda mantener una buena reputación puede pasar por no arriesgar la integridad, pero Buffet siempre aconseja mantenerse fiel a uno mismo y a los valores propios. Incluso cuando uno se enfrenta a situaciones difíciles y estresantes. La inversión y los negocios requieren tomar decisiones difíciles, pero todo pasa por mantener la integridad en todo momento. Es por lo que este carácter se convierte en valor añadido una vez tenemos que confiar en alguien en el mundo de las empresas.

Cinco consejos de vida

La ventaja competitiva que se puede adquirir a través del desarrollo de esta habilidad va más allá. Warren Buffet siempre aconseja ser honrado por encima del resto de determinantes que nos puedan influir en nuestro día a día. De hecho, Warren Buffet es conocido por tres reglas básicas para contratar a alguien: inteligencia, iniciativa y entereza. "En caso de no contar con esta última, las dos primeras podrían traicionarte, porque denotan que lo que quieres es a alguien perezoso", espetó Buffet.

Buffet siempre ha expuesto cinco consejos que le han hecho crecer de forma vertical en las finanzas y ganarse la reputación con la que cuenta hoy en día. El primero de todos ellos es que hay que huir del optimismo para ser un inversor racional. También asegura que no hay que invertir en un negocio que no se consiga entender, pero sí que hay que hacerlo a largo plazo. Asimismo, recalca que no es necesario realizar algo extraordinario para obtener unos buenos resultados. De igual manera, apunta a grandes empresas con una imagen fuerte y consumidores fieles como el ejemplo a seguir.