La gestora Abante multiplica por más de seis sus activos en la última década

La gestora Abante Asesores cerrará 2021 con 6.500 millones de euros bajo gestión, si bien la totalidad de los activos asesorados asciende hasta los 10.000 millones de euros, lo que supone 6,5 veces más que hace una década. Así lo ha señalado su presidente, Santiago Satrústegui, en un encuentro con los medios este jueves.

La firma fundada en 2001 ha integrado este año dos entidades, C2 Asesores y 360ºCorA, y ha anunciado otra operación corporativa en octubre con Dux Asesores, aunque esta última está pendiente de la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, no descarta nuevas operaciones en 2022 si encuentran otras firmas con su mismo alineamiento. "Que existan otros proyectos independientes que se quieran unir a nosotros es transformador para nuestra industria", ha señalado Satrústegui.

El presidente de la firma considera que con este año se cierra una etapa iniciada en 2012, en la que se han tenido que enfrentar a diferentes desafíos, como la crisis del euro, el Brexit o la pandemia, y que no hubieran podido superar sin un modelo de negocio "robusto". El desarrollo de su negocio internacional es el que más se ha resentido durante la pandemia debido a las restricciones para viajar, tanto en Sudamérica como en Europa.

Satrústegui ha añadido que la gestora ha renunciado a negocios en los que creían que no había que estar, y que no es una cuestión de tamaño de la compañía, sino que la clave es ser relevante. No obstante, ha reconocido que para que una firma sea independiente es importante que tenga cierto tamaño.

Los clientes de la gestora ascienden a 9.500, en tanto que la plantilla está conformada por 240 empleados. En el último año, Abante ha ampliado su gama de servicios y productos y ha reforzado los equipos de asesoramiento corporativo, planificación financiera y asesoramiento inmobiliario.

Las dos estrategias principales de Abante, Abante Bolsa FI y Abante Selección FI, acumulan este año rentabilidades del 25,3% y del 12,4%, respectivamente. Ambas cuentan con un 'track record' de 19 años y con un patrimonio de 342,1 y 888,8 millones de euros, respectivamente. Las estrategias de inversión alternativa, por su parte, cuentan con un patrimonio de 1.200 millones de euros entre los fondos de capital riesgo y las sociedades de capital riesgo, si bien la firma no ha especificado su rentabilidad en el encuentro.

Optimismo en los mercados de cara a 2022

El director general de Abante, Joaquín Casasús, ha señalado que la gestora tiene una visión optimista de los mercados de cara al año que viene, ya que creen que en términos económicos va a ser "muy bueno". Casasús ha destacado la diferencia en la respuesta a la crisis por parte de los bancos centrales, que han permitido una recuperación más rápida que en 2008 pese a algunos efectos secundarios, como la inflación.

En el escenario actual, Abante cree que los activos de riesgo tendrán un buen comportamiento frente a otros activos como la renta fija, que no tendrá buenos retornos salvo en algún nicho, en tanto que merece la pena seguir invertidos en renta variable.