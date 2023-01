Arcano anticipa que el BCE bajará tipos en 2024 hasta colocarlos en el 2,25%

La luz al final de túnel ya se vislumbra aunque la crisis económica como tal todavía no ha llegado. Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano Parnets, señala que a finales de 2024, "analizando a futuro las curvas de inflación y de salarios ambas líneas se cruzarán en un momento a finales del próximo año", ha explicado el experto. Esto, ¿Qué quiere decir?. Para el economista la inflación ya ha comenzado a bajar, mientras que el incremento de los salarios sigue al alza. Como consecuencia de ello, el consumo seguirá al alza. De la Torre recuerda que la inflación europea proviene por el lado de la oferta: durante la pandemia se ahorró y una vez que los ciudadanos son conscientes de que no van a perder el empleo (el paro en Europa están en mínimos) comienza a consumir bienes.

Durante su intervención, de la Torre ha puesto énfasis en lo beneficioso que ha sido un invierno más cálido para la economía europea. Un claro ejemplo, es que a pesar de que las predicciones, Alemania no ha entrado en recesión. El frenazo de los precios energéticos ha sido positivo en el sentido de que no se ha tenido que destinar parte de la renta al consumo energético. Esto también ha permitido que la inflación comience a bajar. Para España, las estimaciones que manejan los expertos es que la economía crezca un 1,2% en 2023 porque los países europeos no terminan de entrar en recesión. Para 2023, podría situarse por encima del 2%.

De la Torre también se ha referido a las política monetarias de los bancos centrales. "Ahora mismo la FED los ha colocado en los 400 puntos básicos para acabar en los 500 puntos básicos, mientras que en Europa podría finalizar en los 325 puntos básicos", pero como el experto recuerda que los banqueros centrales se mueven por expectativas de inflación y el hecho de que se contemple un descenso acelerado de la inflación, hará que comiencen a bajar los tipos de interés. Esta confianza también se trasladará a los consumidores. "El BCE colocará a finales de 2024 los tipos de interés en el 2,25% y la FED en el 2,75%, teniendo efectos positivos para la valoración de los valores cotizados, pero también afectará a bonos y sector inmobiliario". Esto hará que 2023 será muy punto de entrada para el sector Real Estate y en 2025 se verá plenamente cómo le ha afectado la valoración. Aquí, en el sector inmobiliario, las perspectivas es que los precios no caigan, al menos en vivienda nueva o levemente, y sí algo más en vivienda usada.

Inversiones alternativas

Dentro de las inversiones alternativas, Manuel Mendívil, CIO y co-CEO de Arcano Partnes, señala que en los últimos años el Real Estate ha sido castigado. En 2022, con la subida de los tipos de interés supone un mayor apalancamiento y esto se traduce en cierta inquietud en el sector sobre el cambio de tendencia. "El factor más importantes es la inflación con el coste de materiales, salarios y de financiación. El efecto positivo es el alquiler", explica el experto. Por el grado de valoraciones hay ajuste a la baja y rentabilidades al alza a futuro

El sector residencial el alquiler y coliving tienen recorrido, se, quien anticipa un cambio de tendencia en la subida de tipos 2024 y "si anticipamos las bajadas de inflación deberíamos aplicar esta bajada de tipos al mercado actual y valoraciones". El apartado de oficinas es atractivo a pesar del teletrabajo. El logístico hay más oferta que demanda por especualación y por la pandemia, mientras que "el sector hotelero estamos en niveles prepandemia". Grandísima atomización. Grandes marcas no solo europeas que están entrando en España

Pero el hecho de que la inflación esté en el 2% a 2024 y los tipos en torno al 2,25% favorecerá las inversiones alternativas, concluyen los expertos de Arcano. Hay muchos distribuidores que están solicitando bajar a una inversión mínima de 50.000 euros. No obstante, la demanda de 10.000 euros todavía no se ha disparado las solicitudes, que será de manera gradual, pero tendrá que entender que son activos ilíquidos y la formación es diferente también, han explicado desde Arcano.