El bitcoin se desploma un 10% tras el último rechazo de China: "Es ilegal"

El bitcoin recibe una de cal y otra de arena. Tras el nuevo máximo histórico registrado hace apenas una semana, este martes cae con fuerza un 10% por debajo de los 60.000 dólares. La criptomoneda más conocida del mercado pierde ese nivel después de que China vuelva a insistir en su rechazo a las monedas digitales: "son ilegales".

De esta manera, el bitcoin se aleja de los máximos históricos que marcó la semana pasada, cuando rozó los 69.000 dólares, aunque pasado el mediodía modera la caída hasta el 8,6%. En total, en los últimos siete días se deja algo más del 11% de su valor.

Tras varias sesiones de cambios moderados, el bitcoin se desploma hoy después de que China haya advertido de que controlará que las empresas estatales no lleven a cabo actividades relacionadas con criptomonedas, consideradas ilegales. Ha recordado que estas monedas no están emitidas "por autoridades monetarias" y que "no son reales".

Además, la criptomoneda baja después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya firmado un histórico plan de infraestructuras, por valor de 1,2 billones de dólares, que incluye normas para las empresas que manejan criptodivisas.

La tendencia bajista se extiende al resto del sector de criptomonedas. El ether, la criptomoneda de la plataforma Ethereum, también cae con fuerza y baja un 10,77%, hasta los 4.221 dólares. Por su parte, Binance Coin, la tercera criptomoneda por capitalización, pierde un 8% en el último día.