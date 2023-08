Los 5 libros de bolsa que debes leer para empezar a invertir en acciones

Invertir en bolsa es una alternativa para rentabilizar los ahorros. El producto de inversión más conocido son las acciones. La CNMV, el regulador financiero español, define las acciones como “un valor que representa una parte proporcional del capital de una empresa”. Los tenedores de las acciones son socios propietarios y es esa propiedad lo que se negocia.

Las acciones tienen un precio en el mercado –se denomina cotización- que varía y se determina en función de la ley de la oferta y la demanda. Es decir, cuanta más demanda haya, más subirá el precio. O cuando hay poca oferta, también costará más comprar una acción.

Se trata de un mercado disponible para cualquier inversor, basta con recurrir a un intermediario financiero. Sin embargo, muchos ahorradores no tienen en cuentan las posibilidades de una inversión por desconocimiento. Un buen punto de partida para empezar a invertir puede ser recurrir a un libro para aprender cómo funciona y comprender en qué consiste la inversión en acciones para después poder ponerlo en práctica.

Inversión en valor para Dummies

Para inversores novatos no hay nada mejor que una guía práctica que introduzca al lector en el mundo de la inversión. Inversión en valor para Dummies -escrita por Peter J. Sander y Janet Haley- permite aprender a invertir con una estrategia global. La inversión en valor consiste en comprar acciones de aquellas compañías que se negocian por debajo de su valor intrínseco y obtener beneficios de su rendimiento a largo plazo.

Según la descripción del libro, “es una estrategia que requiere disciplina y paciencia, pero que bien hecha garantiza grandes beneficios”. Gracias a este libro aprenderás a valorar el mercado, a decidir cuando el precio es el adecuado y a hacer tu movimiento.

El inversor inteligente

Entre los libros más repetidos para aprender a invertir en bolsa también destaca El inversor Inteligente, escrito por Benjamin Graham. A su autor se le conoce como The Dean of Wall Street (el decano de Wall Street), considerado el padre del Value Investing y algunos expertos describen su libro como “el mejor libro sobre inversión jamás escrito”.

En este libro Graham presenta su filosofía, alertando a los inversores sobre cómo evitar errores de estrategia, al tiempo que describe cómo desarrollar un plan racional para comprar acciones y aumentar su valor. El autor apunta al largo plazo, “pues trata de un método dirigido a inversores y no a especuladores: mientras que el especulador sólo tiene en cuenta las tendencias del mercado, el inversor obtiene sus beneficios con base en la disciplina y la investigación”, según señala la descripción del libro.

El fabuloso mundo del dinero y la bolsa

Publicado en 2011, en plena crisis y cuando constantemente se hablaba en todos los medios sobre los mercados, la bolsa, el diferencial de la deuda o la especulación, André Kostolany publicó El fabuloso mundo del dinero y la bolsa. Se trata de un libro en el que cuenta la historia del mundo bursátil a través de su propia experiencia y anécdotas.

Además, Kostolany habla sobre la especulación con un relato a favor: “¿Especular? Ésta es una pregunta que se me hace con frecuencia. La respuesta depende de la persona. Quien tiene mucho dinero puede especular; quien tiene poco debe especular; quien no tiene dinero en absoluto está obligado a hacerlo”.

Acciones ordinarias y beneficios extraordinarios

En el libro Acciones ordinarias y beneficios extraordinarios, su autor, Phillip Fisher, también cuenta su experiencia y filosofía invirtiendo durante 30 años. Analiza “todas las variables que pueden afectar al mercado, que le permiten tomar las decisiones más seguras”. Fisher –inversor de referencia incluso para Warren Buffet- empezó su carrera como analista de seguros y más tarde fundó Fisher & Company, una empresa de asesoría de inversión.

El pequeño libro que aún vence al mercado

El pequeño libro que aún vence al mercado es un libro a través del que aprender paso a paso los principios de la inversión en valores. Tener una estrategia de inversión es importante para empezar y Joel Greenblatt, su autor, ofrece una "simple fórmula mágica” para hacerlo de manera sencilla y con escaso riesgo. En concreto, apuesta por identificar las acciones que cotizan a un precio bajo y que representen, al mismo tiempo, un negocio que maximiza el rendimiento de sus inversiones, es decir, que genere beneficios.