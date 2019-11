Cotización del Nikkei del 25 de noviembre

Jornada en alza para el índice, que terminó la jornada del lunes 25 de noviembre con subidas del 0,78%, hasta los 23.292,81 puntos. El Nikkei marcó la cifra máxima de 23.347,18 puntos y la cifra mínima de 23.255,391 puntos. El rango de cotización para el Nikkei entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,39%.

Con respecto a la rentabilidad de los últimos siete días, el índice anota una bajada del 0,53%aunque, por el contrario, en el último año acumula aún una subida del 5,17%. El selectivo se sitúa un 0,98% por debajo de su máximo del presente año (23.520,01 puntos) y un 16,02% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (19.561,96 puntos).

Al cierre, las cinco empresas que mejor comportamiento tienen son: JFE Holdings, Inc (+4,19%), Hitachi Construction Machinery Co., Ltd (+4,18%), Pacific Metals Co., Ltd (+4,16%), Toho Zinc Co., Ltd (+4,12%) y Inpex Corporation (+3,78%). Al otro lado de la balanza, los cinco títulos que peor resultado tienen son Panasonic Corporation (-2,29%), COMSYS Holdings Corporation (-2,14%), Hino Motors, Ltd (-1,94%), Fujitsu Limited (-1,5%) y Advantest Corporation (-1,32%).

Las cinco participaciones más negociadas por volumen de títulos intercambiados son Mizuho Financial Group, Inc (68,8 millones de acciones), Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc (28,4 millones de acciones), Yahoo Japan Corporation (19,3 millones de acciones), Nomura Holdings, Inc (15,7 millones de acciones) y JXTG Holdings, Inc (13,2 millones de acciones); por otra parte los cinco valores por volumen de efectivo negociado son SoftBank Group Corp (53.641,6 millones de yenes), Tokyo Electron Limited (18.590,3 millones de yenes), Fast Retailing Co., Ltd (18.149,4 millones de yenes), Takeda Pharmaceutical Company Limited (17.213,3 millones de yenes) y Sony Corporation (17.175,9 millones de yenes).