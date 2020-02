La divergencia entre el 'growth' y 'value': el mejor y peor fondo del año es de Esfera

El eterno debate entre el 'growth' y 'value' ha sufrido un vuelco en los últimos años. Si bien históricamente han sido los segundos los que más rentabilidad han dado, la situación ha sufrido cambios y ahora se impone la moda de los inversores por compañías de crecimiento pese a que muchas de ellas se encuentran 'caras' y cotizando a múltiplos elevados. Esta situación es la que hace que la mayoría de fondos 'value', tanto el curso pasado como este año, se sitúen en el vagón de cola. Por ejemplo, el Cobas Internacional, de la firma de Francisco García Paramés, y el Azvalor Internacional se desmarcan de sus índices de referencia y sufren caídas cercanas al 10%.

Esta divergencia entre el 'value' y el 'growth' se plasma, de manera muy clara, en la gestora Esfera Capital. La firma, que ha incrementado de manera notable su patrimonio durante el último curso al pasar de los 98,4 hasta los 151,5 millones de euros en fondos, según datos de Inverco a cierre de 2019, ha ampliado su oferta de productos y ya cuenta con 53 fondos frente a los 12 que tenía a cierre de 2018. Las diferencias entre ambas filosofías es lo que hace que la gestora tenga dos de los fondos españoles más rentables en 2020 y, por el contrario, también tenga uno de los que peor se comporta.

El Esfera I Arca Global B se dispara por encima del 15% durante este 2020 y es, sin lugar a dudas, el fondo de inversión español más rentable. El segundo, también de la misma gestora, es el Esfera I Fórmula Kau Tecnología que avanza cerca de un 14%, según datos de Morningstar. Por su parte, y en el lado opuesto, estaría el Esfera I Value, que retrocede alrededor de un 9% en apenas mes y medio.

El Esfera I Arca Global B se sitúa como el más alcista debido a que saca partido a los máximos históricos de Wall Street. El fondo cuenta con una exposición del 30,71% del patrimonio en Estados Unidos y se aprovecha del buen olfato inversor de Warren Buffett ya que tiene títulos de su firma, Berkshire Hathaway, en la que tiene un peso del 4,36%. Misma explicación para el Esfera I Fórmula Kau Tecnología, un fondo temático de tecnología que ha sabido explotar el boom del Nasdaq, puesto que tiene como sus tres mayores posiciones a Microsoft (7,46%), Apple (7,12%) y Amazon (6,75%).

En el lado opuesto está el Esfera I Value, que se desploma más de un 8% y que, según su folleto "sigue una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos de calidad con elevado potencial de revalorización. La cartera está concentrada únicamente en las posiciones de mayor convicción y se invierte en negocios de cualquier tamaño y geografía". Entre sus grandes posiciones destacan compañías en las que están presentes otros grandes fondos 'value' al invertir en RockRose Energy (con presencia del True Value), International Petroleum (Magallanes y Cobas) o Teekay (Cobas y Horos).

Esfera Capital ha crecido mucho en los últimos años y recientemente tomaba una decisión que ha suscitado numerosas quejas por parte de los partícipes y que ha obligado a echar atrás dicha medida. La firma comunicaba que cobraría una comisión de mantenimiento de la cuenta de 20 euros al año si no generaba unas comisiones por encima de dicha cantidad o si sus posiciones en fondos comercializados por Esfera Capital no superaban los 15.000 euros.

Finalmente, Esfera Capital reculaba ante el descontento y quejas de los partícipes de la gestora. La firma no modifica sus condiciones, tal y como ha comunicado a sus clientes, por lo que el mantenimiento de la cuenta seguirá siendo de 10 euros al semestre "si la cuenta no genera unas comisiones por encima de 10 euros para ese semestre o si sus posiciones en fondos comercializados por Esfera Capital Agencia de Valores no superan los 1.000 euros".