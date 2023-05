First Citizens despide a 500 empleados de SVB a los dos meses de comprar los activos. 

First Citizens Bancshares comienza a aplicar la tijera en SVB Financial. La entidad ha prescindido de unos 500 antiguos empleados del Silicon Valley Bank (SVB), apenas dos meses después de la adquisición del fallido banco californiano, que se convirtió en marzo en la primera víctima de las turbulencias que sacudieron a la banca regional de Estados Unidos. Según múltiples fuentes consultadas por el portal de información 'Axios' casi todos los despidos se produjeron en el negocio de banca comercial de SVB. El ajuste supondría un recorte de menos del 3% de la plantilla total de First Citizens.

Asimismo, según un correo electrónico enviado a todos los empleados por el consejero delegado de First Citizens, Frank Holding, y visto por la cadena 'BBC', el ejecutivo explicaba que los recortes afectarán a "funciones corporativas de SVB sin incluir personal en puestos de atención al cliente", además de señalar que el equipo de funciones de soporte a SVB en India "no se ve afectado por los cambios". "Dados los desafíos que enfrenta SVB a principios de 2023, es cada vez más claro que debemos tomar decisiones para ajustar nuestro alcance y escala para seguir siendo competitivos", expone Holding.

La compañía anuncia esta decisión después de presentar una demanda contra HSBC por el fichaje de 42 banqueros y le acusa de tomar "información confidencial" de SVB. El empleado David Sabow es acusado como el artífice de este plan ya que presuntamente ayudó a identificar a los seis principales líderes de EEUU según la denuncia, por la que el gigante europeo podría verse obligado a abonar 1.000 millones de dólares.

Dispara sus ganancias en el primer trimestre

First Citizens Bank cerró el primer trimestre de 2023 con un beneficio neto atribuible de 9.504 millones de dólares (8.660 millones de euros), disparando así sus ganancias respecto de los 264 millones de dólares (240 millones de euros) contabilizados en el mismo periodo de 2022. Como resultado de la adquisición de SVB, completada el pasado 27 de marzo, la entidad se anotó una plusvalía preliminar 9.820 millones de dólares (8.948 millones de euros), así como una provisión para pérdidas por el deterioro de préstamos y arrendamientos de crédito de 462 millones de dólares (421 millones de euros) y una provisión para compromisos no financiados de 254 millones de dólares (231 millones de euros).

De tal modo, sin tener en cuenta el impacto contable favorable extraordinario de la adquisición de gran parte del SVB, el beneficio neto ajustado de First Citizens Bank entre enero y marzo fue de 292 millones de dólares (266 millones de euros), una cifra un 2,3% inferior al resultado del primer trimestre de 2022. First Citizens Bank completó el pasado 27 de marzo un acuerdo con la Corporación Federal de Seguro de Depósito (FDIC) para adquirir activos del Silicon Valley Bridge Bank, la entidad puente creada tras el colapso del SVB, con un descuento de 16.500 millones de dólares (15.035 millones de euros).