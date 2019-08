Mal año en los fondos: 70.000 inversores pierden más del 5% pese al verde del Ibex

Poco optimismo en los fondos de inversión españoles. A los malos datos publicados por Inverco, que evidencian cómo se acumulan reembolsos netos (salidas de dinero) por valor de 884 millones de euros durante este año en bolsa española, se une que muchos no logran batir a sus índices de referencia y, por ende, que los productos indexados les baten y se sitúan en el vagón delantero.

El dato más 'desolador' para los inversores es que, pese a que el Ibex 35 rebota un 2%, hay hasta once fondos que invierten en bolsa española que sufren una caída superior al 5%, es decir, una diferencia de siete puntos porcentuales. De hecho, el Okavango Delta, debido a su fuerte exposición al sector financiero, es el que más castigo sufre al desplomarse casi un 15% este año y acumula un descenso del 25% a un año.

Entre los once fondos de bolsa española que caen más de un 5% destacan muchos 'value' y también productos de bancos. En el primer grupo destacan el Cobas Iberia (de la gestora de Francisco García Paramés), el Horos Value Iberia, el Metavalor, el Santalucía Espabolsa o el Ibérico Acciones. Por su parte, en el segundo estaría el 'superventas' de Santander (Santander Acciones Españolas) o el Caixabank Bolsa All Caps. De hecho, todos ellos acumulan alrededor de 70.000 inversores que, en su mayoría (alguno habrá entrado durante este año o tendrá participaciones de varios), provocarán que la inversión de sus partícipes haya caído, como mínimo, un 5%.

Situación bien distinta a la de fondos indexados que, simplemente con replicar el comportamiento del índice, se anotan cerca de un 4% como es el caso del Bankia Índice Ibex, el Bankinter Futuro Ibex o el Santander Índice España por citar tres de este tipo de productos, que cada vez ganan más inversores. Pero, ¿qué motivos dan a sus partícipes para no batir al índice y situarse en el vagón de cola?

Francisco García Paramés, director de Inversiones de Cobas, daba en su carta del segundo trimestre una de las claves de que los fondos 'value' aparezcan en el vagón de cola. El antiguo director de Bestinver señalaba que "las acciones de compañías de 'valor' nunca han estado tan infravaloradas respecto a las de 'crecimiento' como lo están ahora. Incluso más de lo que lo estaban en el año 2000".

La firma Horos coincide en dicho razonamiento y llama a la cautela al destacar que son inversiones de largo plazo. "El verdadero riesgo de una inversión no es la volatilidad de su precio, sino la posibilidad de sufrir una pérdida permanente de capital". Además, los números rojos hacen que la acción esté más barata y "si la caída no ha sido justificada, uno debe esperar o, incluso, si está dentro de sus posibilidades, incrementar su inversión", según señalan a sus partícipes.

José Ramón Iturriaga, gestor del Okavango Delta, destaca el "esperpento en los mercados" que provoca que sea el peor fondo de bolsa española. El experto alerta de la "polarización en el comportamiento de las compañías cotizadas: las empresas asimilables a los bonos cotizan a múltiplos históricamente altos, mientras que otras compañías se han convertido en la piñata del mercado y cotizan 'a precio de picón'. Situación que no tiene sentido".

Los fondos de los bancos también se sitúan entre los más bajistas. ¿El motivo? Suelen contar, de media, con comisiones más altas que el resto de los fondos de firmas independientes. Esta característica hace que su rentabilidad, con el resto de las variables hipotéticamente iguales, sea menor.

Las caídas del Santalucía Ibérico Acciones pueden catalogarse como la excepción. El fondo, liderado por Mikel Navarro, es uno de los más rentables de la bolsa española a largo plazo ya que se sitúa como el segundo mejor, tras el Gesconsult Renta Variable, en el plazo de tres años, según datos de Morningstar. No obstante, la primera plaza la tiene a escasas décimas.