Mal cuatrimestre: solo cuatro fondos de bolsa española captan más de 10 millones

La industria de fondos de inversión está preocupada con que el buen arranque de año no de paso a las caídas, algo que ya sucedió el curso anterior. Los mercados, pese al brote de volatilidad que ha añadido Donald Trump y su guerra comercial contra China, aguantan en positivo y dejan atrás parte de las caídas que se vivían el pasado curso. No obstante, el inversor tiene aún el miedo en el cuerpo y está aprovechando para liquidar posiciones en fondos de inversión, sobre todo en los de renta variable.

Solo así se explica que se hayan producido salidas netas de 546,7 millones de euros en fondos de gestoras que invierten en bolsa de nuestro país. De hecho, las suscripciones en los cuatro primeros meses del año han sido de 627,64 millones mientras que los reembolsos se sitúan en casi el doble, 1.174 millones, según datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco).

Estas salidas de dinero de los fondos se producen durante finales del curso pero tienen continuidad este año, pese a que la bolsa española avanza alrededor de un 8%. No obstante, esta tendencia es generalizada en la mayoría de las categorías (bolsa europea, retorno absoluto, bolsa japonesa) ya que han salido más de 698 millones de euros. Desde Inverco señalan que "como viene ocurriendo en 2019, y a pesar del buen comportamiento de los mercados de acciones, continúa el incremento de la aversión al riesgo en el partícipe nacional y las categorías más conservadoras son las que han registrado flujos positivos", a excepción de la bolsa estadounidense.

Un buen número de fondos de bolsa española ha sufrido fuertes salidas. Por ejemplo, en el Santander Small Caps España Clase A los reembolsos netos son de más de 55 millones de euros, al igual que el Santander Acciones Españolas. No obstante, hay cuatro fondos que son la excepción y no solo no evitan que salga dinero sino que logran atraer más de diez millones de euros: el Mutuafondo España clase L, el Santalucía Ibérico Acciones A, el EDM-Inversión R y el Mediolanum Small & Mid Caps España S.

El caso del Mediolanum Small & Mid Caps España S es el más llamativo. ¿Por qué? Sencillo. Tienen varias categorías del fondo (en función del tipo de inversor y la inversión mínima que se realice) pero todas ellas registran entradas de dinero. Por ejemplo, la clase 'E' capta siete millones y la 'L' 7,5 millones. No obstante, y para desacierto de sus inversores, se sitúan entre los que menos avanzan de toda la bolsa española, algo habitual en muchos fondos de la banca.

El Mutuafondo España clase L es el más rentable de los cuatro que captan más de diez millones de euros. Su rentabilidad durante el primer cuatrimestre es de un 12,62%, según datos de Inverco, mientras que su homólogo de clase 'A' avanza algo menos (12,48%) y sufre salidas de dinero por 51 millones de euros.

El Santalucía Ibérico Acciones A, el fondo más rentable de toda la bolsa a tres años, este año anda algo más rezagado y avanza un 10%. No obstante, su gran trayectoria avalada a lo de largo de su historia, hace que ninguna categoría sufra salidas de dinero, al igual que sucedía en el caso del Mediolanum Small & Mid Caps España. Uno de sus gestores, Beltrán Palazuelo, en una entrevista a La Información, destaca a raíz de las salidas de dinero de la industria que "el motivo es que parecía que el mundo entraba en recesión, con meses difíciles, pero habría que hacerlo al revés. Cuando la bolsa cae es cuando surgen las oportunidades".

El EDM-Inversión R es otro caso llamativo. Esta categoría capta dinero durante 2019 mientras que la clase 'I' sufre salidas de 65 millones. De hecho, este fondo ilustra perfectamente los problemas a los que se habrán enfrentado diversos gestores de la industria ya que las salidas de dinero implican que tengan que hacer cambios en su cartera para adaptarse a ese escenario. En su carta trimestral remitida a la CNMV señalan que "durante el trimestre, debido a diversos reembolsos, se ha reducido la inversión en Euskaltel, Dominion, Prosegur C., CIE, Santander, BME, CAF, Acerinox, Tubacex, Colonial, Gamesa, Inditex, Miquel y Costas, Grifols, Repsol, Prosegur, Melia y Telefónica".