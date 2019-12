El Ibex recupera niveles de julio de 2018 y pelea por cerrar su cuarta jornada al alza

Suma y sigue. El Ibex va a por su cuarta sesión consecutiva al alza animado por el principio de acuerdo en 'fase 1' entre Estados Unidos y China en su guerra comercial, y ahora que el Brexit parece finalmente encarrilarse hacia la casilla de salida. El selectivo español recupera la cota de los 9.600 puntos, su nivel más alto desde finales de julio de 2018 y lo hace apoyado por la banca, y por los grandes valores, con alzas superiores al medio punto para Inditex, Telefónica e Iberdrola. Los números verdes se extienden al resto de Europa.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, tal y como recuerdan desde Link Securities. Su responsable de Análisis, Juan J. fernández-Figares insiste en que "el acuerdo firmado no resuelve ni mucho menos todas las disputas entre ambos países, dejando para más adelante temas importantes que deberán ser negociados, algo que ya se sabía que iba a ser así." Con todo, da la bienvenida al pacto porque el riesgo para los mercados era a la baja, siempre que el mismo no se alcanzase.

En lo que respecta a las materias primas, el precio del petróleo, muy dependiente de lo que suceda en la contienda comercial -puesto que hablamos de los dos principales consumidores de crudo del mundo- y de la desaceleración a nivel global, corrige ligeramente. El barril de Brent para entrega en febrero, la referencia en Europa, se paga a 65,09 dólares; mientras que el de West Texas cotiza a 59,84 dólares. La onza de oro se aprecia, sin embargo, hasta 1.477 dólares.