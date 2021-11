El Ibex 35 duda ante la evolución de la Covid en Europa y atento a nuevos datos

La pandemia vuelve a marcar la evolución de las bolsas, especialmente en Europa donde los rebrotes en países como Alemania o Francia preocupan a los inversores. "Aunque no esperamos que las autoridades vuelvan a adoptar las medidas 'draconianas' del pasado, no descartamos que se vuelva a hablar de restricciones, aunque más quirúrgicas", los que volvería a penalizar en bolsa a sectores como el de ocio y turismo, afirma Juan J. Fdez-Figares, analista de Link Securities.

En este escenario, el Ibex 35 ha comenzado la sesión con dudas y sin apenas movimiento, aunque mantiene los 9.000 puntos. Las bolsas europeas han comenzado en rojo la sesión, aunque minutos después algunas se han dado la vuelta y cotizan con ligeras ganancias, como en el caso de Fráncfort y Londres. París y Milán, por su parte, retroceden menos del 0,1% y el 0,2%, respectivamente.

En la jornada no se publicarán grandes indicadores macroeconómicos, pero a nivel europeo, el volumen de exportaciones alemán ha decepcionado a los inversores con una caída del índice desestacionalizado de exportaciones alemanas en septiembre respecto a agosto.

Además, los inversores esperan conocer los resultados de la encuesta de sentimiento económico ZEW de noviembre en Alemania y de la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE). En concreto, los índices miden la percepción que sobre la economía del país tienen los grandes inversores y los analistas. "Está previsto que retrocedan ligeramente con relación a octubre", señalan desde Link Securities. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) también debaten este martes sobre la reforma de las normas fiscales y el aumento de la inflación en los países del club comunitario.

Más tarde, se conocerá el índice de precios de la producción (IPP) del mes de octubre en EEUU, índice que se estima vuelva a repuntar, tanto en términos mensuales como interanuales, desde los ya elevados niveles alcanzados en los meses precedentes. Un dato "peor" de lo esperado, que confirme que las presiones inflacionistas en las cadenas de producción estadounidenses no sólo no amainan, si no que van a más, "podría provocar una nueva caída de los precios de los bonos, el repunte de sus rendimientos y cierta tensión en los mercados de renta variable occidentales".

Dentro del Ibex 35, Amadeus lidera el índice en los primeros compases con subidas del 1,3%, le siguen Banco Sabadell (1,2%) y Telefónica y Aena, que repuntan más del 1%. Asimismo, las caídas las encabezan Iberdrola, que se deja un 1%, Siemens Gamesa, que cede un 0,8% tras el repunte de la sesión del lunes, y Enagás, con una caída del 0,5%.

El barril de petróleo de calidad Brent, referencia para Europa, se mantiene estable en torno a los 83,45 dólares, mientras que el Texas se coloca en 82 dólares, un 0,09% más. Asimismo, la cotización del euro frente al dólar se coloca en 1,1592, mientras que la primera de riesgo española se sitúa en 67,6 puntos básicos.