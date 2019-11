Cinco lecciones de Ajram para crear una empresa pese a cerrar su tienda de ropa

Josef Ajram ha publicado un nuevo libro. El famoso trader, gracias a Planeta, ha escrito 'El pequeño libro de la superación personal 3', tras cumplir cuarenta años el curso pasado y ha realizado una recopilación de cien frases con las que se ha cruzado en algún momento de su vida y que le han hecho reflexionar. Por ejemplo, oraciones como "yo nunca miro atrás. Me distrae del ahora" o "pensé que era una aventura y en realidad era la vida" son dos de las que analiza en el libro.

El famoso inversor publicaba el libro, en el que analiza e interpreta dichas frases, meses después de regresar de Hawái tras finalizar su cuarto 'Ultraman' en su quinta participación. También lo hace meses después de disolver su negocio de ropa ya que la empresa Where is the Limit SL acumulaba pérdidas de medio millón de euros y el inversor se había visto obligado a inyectar fondos a través de varias ampliaciones de capital, siendo la última de 142.290 euros el pasado 28 de abril de 2017.

Al cierre de su empresa no hacía mención en el libro pero sí a su salida de la sicav, Ajram Capital, firma que abandonaba tras desplomarse más de un 20% desde su nacimiento y sufrir la huida de un gran numero de inversores. Josef Ajram defiende, en algunos capítulos del libro, la poca sintonía entre su filosofía de inversión con la de los responsables de la sociedad de inversión de capital variable.

El capítulo nueve será uno de los más interesantes para todos aquellos que les interese el mundo del emprendimiento. ¿El motivo? La frase de John C. Maxwell "cuando quieras emprender algo habrá gente que te dirá que no lo hagas. Cuando vean que no te pueden detener, te dirán cómo lo tienes que hacer y cuando finalmente vean que lo has logrado, dirán que siempre creyeron en ti" provoca que Josef Ajram de, a su juicio, las claves para montar un negocio de éxito, algo que no es fácil, a tenor del cierre de su proyecto empresarial Where is the Limit SL.

El escritor ha destacado en dicho capítulo la mentalidad de la sociedad española, que no te anima a arrancar un proyecto. No obstante, Josef Ajram invita a tomar dicha decisión y da cinco consejos: "el primero, que tengan la personalidad de desarrollarlo, y después, que tengan una hoja de ruta muy clara". El 'trader' prosigue destacando otros elementos como que tengan "una inversión al alcance, que no se apalanquen en exceso por si el proyecto no sale como esperan". Además, va más allá y destaca "un gran control de los costes fijos" y finaliza con otro que expone de manera más amplia como es el de "controlar muy bien la descapitalización de la sociedad en sus inicios".

Este último lo argumenta en que "de nada sirve tener un capital importante si luego vas a ir quitando ese dinero de la sociedad en concepto de sueldo". Por tanto, hace especial hincapié en controlar muy bien el capital, los riesgos y los costes, dando otro posible consejo al afirmar que "especialicémosnos increíblemente, pues estamos en el mundo, no ya de la especialización, sino de la microespecialización".

A medida que avanza el libro también dedica otros capítulos a dar pinceladas a nivel empresarial -la mayoría del libro trata sobre la felicidad-. El capítulo 28, bajo la frase de Richard Branson de 'las oportunidades son como los autobuses: siempre viene otro', invita a otra reflexión de Josef Ajram. El 'trader' explica que "no debemos precipitarnos y que realmente hemos de sentirnos muy seguros cuando se nos presente una oportunidad". Por tanto,destaca que sólo si lo vemos claro y estamos confiados, no dudamos de nuestras posibilidades y tenemos la capacidad de desarrollar nuestra idea, "sólo entonces demos lanzarnos e intentar el proyecto".

La sabiduría de Richard Branson, uno de los mayores gurús del mundo empresarial, es importante. El experto también nos da otras claves a nivel empresarial como analizar muy bien los riesgos, el mercado, la especialización y ver si estamos capacitados o no para desarrollar ese proyecto que vemos muy fácil en nuestras mentes pero que, en realidad, tiene su complejidad.