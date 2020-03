Kutxa lanza un fondo a vencimiento en 2023 en pleno desplome de la renta fija

Kutxabank ha lanzado un nuevo fondo de inversión de renta fija a vencimiento. La gestora de la entidad vasca ha recibido la autorización de la CNMV para el registro de 'Kutxabank RF Horizonte 13', que tiene un objetivo concreto de rentabilidad no garantizado y que sacará partido a la moda de lanzar estos productos que combinan las ventajas de la inversión directa en bonos y fondos. No obstante, dicha autorización se produce en un momento en el que la mayoría de fondos de renta fija ha sufrido un 'crash' en cuestión de días.

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Kutxabank RF Horizonte 13 es que el valor liquidativo al 15 de marzo de 2023 sea el 100,83% del valor liquidativo a 9 de junio de 2020. Por tanto, cuenta con una TAE no garantizada del 0,3%, aunque dependerá de cuando se suscriba el fondo. De hecho, los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas".

Este escenario es el que ha provocado que la CNMV lance una advertencia puesto que "las inversiones a largo plazo realizadas por el fondo están expuestas a un alto riesgo de mercado por lo que los reembolsos realizados antes de vencimiento pueden suponer pérdidas importantes para el inversor. Este fondo no tiene garantía de un tercero, por lo que ni el capital invertido ni la rentabilidad están garantizados".

Este fondo pretende que la rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia del 1,58%. Esto permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado (100,83% del valor liquidativo inicial) y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos que se estiman en un 0,75% para todo el periodo. Porcentaje que varía notablemente si se suscribe a partir del 10 de junio puesto que solo la comisión de suscripción alcanza el 5%.

El fondo, hasta el 9 de junio de 2020, invertirá en simultáneas de deuda pública española con vencimiento medio de cartera inferior a un mes y se comprará a plazo una cartera de renta fija. Tras el vencimiento, se podrá invertir además en renta fija pública y privada de emisores y mercados OCDE con rating mínimo igual al del Reino de España y con vencimiento medio de cartera inferior a tres meses. A partir de dicha fecha, el producto de Kutxabank se guarda la posibilidad de invertir hasta un 10% del patrimonio en otros fondos de renta fija que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo vasco.

La gran pregunta que se harán algunos inversores es qué son los fondos de renta fija a vencimiento. Estos productos financieros, que se han puesto de moda recientemente, permite combinar las ventajas de invertir en fondos con la posibilidad de comprar un bono. Esta 'unión' se produce debido a que tienen características de ambos: permiten una gran diversificación, mayor liquidez, tienen un horizonte de inversión determinado (en el caso del fondo de Kutxabank son tres años) y una rentabilidad a vencimiento.

El lanzamiento de este fondo de renta fija se produce en un momento poco propicio para los mercados. Los inversores que hayan buscado refugio ante el crash de los mercados de renta variable habrán visto que los productos más conservadores, como pudieran ser los fondos de renta fija, han sufrido un fuerte golpe durante los últimos días y los mejores gestores (los cinco estrellas) no se han librado de esta corrección. De hecho, viven su peor año en los últimos ejercicios y algunos sufren caídas de dos dígitos en 2020.